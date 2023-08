Nach Herzanfall: Silva Gonzalez will sein Leben umkrempeln

Für ihn kann es so nicht mehr weitergehen! Silva Gonzalez (44) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst sorgte der Hot Banditoz-Star mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh durch die Teilnahme an Prominent getrennt für Aufsehen. Dann machte er kürzlich erneut mit besorgniserregenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam, als er wegen einer Herzattacke in die Notaufnahme gebracht werden musste. Der Schock sitzt noch immer tief und Silva ist sich sicher, dass er so nicht weiter machen will!

"Ich hatte keine Kontrolle darüber. Das Herz wurde immer schneller, immer schneller“, erinnert sich der Sänger im Interview mit RTL an den schrecklichen Moment zurück. Er habe immer mehr Panik bekommen. Als der Notarzt schließlich eintraf, stellte er einen Puls von 220 fest, was viel zu hoch ist. "Diagnose lautete Tachykardie, die Vorstufe des Kammerflimmerns, die zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen kann", erklärt Silva. Das sei der Moment gewesen, als er bemerkt habe, dass es so nicht weiter gehen kann.

Nach ihrer Teilnahme an "Prominent getrennt" näherten sich Silva und Stefanie wieder etwas an. Doch im Mai stellten sie gegenüber Bild klar, dass sie endgültig kein Paar mehr sind: "Wir verstehen uns super, sind total harmonisch, verbringen viel Zeit zusammen – beruflich und privat. Es läuft bei uns besser als früher als Paar." Damit seien die beiden sehr glücklich.

Instagram / silvagonzalez_banditoz Silva Gonzalez, Sänger

Instagram / silvagonzalez_official Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez im April 2023

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

