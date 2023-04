Für Silva Gonzalez war "Prominent getrennt" eine Therapie

Diese Sendung war wie eine Paartherapie! In der Realityshow Prominent getrennt treffen Ex-Paare aufeinander, die ihre Trennung in der Öffentlichkeit ausgetragen haben. Gemeinsam müssen sie ihren Rosenkrieg beiseitelegen und als starkes Team um den Sieg kämpfen, nur dann haben sie eine Chance auf die Gewinnsumme. Auch Sängerin Stefanie Schanzleh und Ex-"Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (43) sind bei der diesjährigen Staffel dabei. Jetzt erzählten sie im Promiflash-Interview offen, dass die Teilnahme an der Show ihnen gutgetan habe.

"Die Sendung hat uns geholfen, unsere Situation noch mal von einem anderen Punkt zu durchleuchten", erklärt Stefanie. Die Teilnahme habe den beiden gezeigt, dass Silva öfter darauf achten müsse, was seiner Ex-Partnerin wichtig ist. "Er gibt am liebsten die Vorgaben", stellt die Sängerin klar. Das soll sich allerdings jetzt geändert haben, da Silva gemerkt habe, dass er sich ändern müsse.

Sänger Silva habe dazugelernt: "Ich habe durch die Show sehr viele Erkenntnisse über mich und über unsere Beziehung mitgenommen." So habe er sich durch "Prominent getrennt" mit seinen eigenen Fehlern und Schwächen auseinandersetzen müssen. Für ihn sei die Zeit bei der Show wie ein "Abenteuer-Therapie-Camp" gewesen.

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei "Prominent getrennt"

Instagram / silvagonzalez_official Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

