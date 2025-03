Platinblonder Bob: Anya Taylor-Joy am "Lucky"-Set gesichtet

Mit platinblondem Bob und lässigem Outfit wurde Anya Taylor-Joy (28) am Set ihrer neuen Apple-TV-Serie "Lucky" in Los Angeles gesichtet. Die Schauspielerin, die durch ihre Hauptrolle in "Das Damengambit" weltberühmt wurde, erinnert mit ihrer Frisur an den ikonischen Look von Uma Thurmans (54) Braut aus Quentin Tarantinos (61) "Kill Bill". Auf Fotos vom Set, die Daily Mail vorliegen, trägt sie eine schwarze Caesar’s-Palace-Jacke über einem weißen Tanktop, kombiniert mit Jeans und derben Boots. Begleitet wurde sie von ihrem Stunt-Double, das ihr durch die ebenfalls blonde Kurzhaarfrisur verblüffend ähnlich sieht. Anya drehte anscheinend eine Szene mit Crew-Mitgliedern, während ihre Doppelgängerin am Set auf die nächsten Aufnahmen wartete.

"Lucky" basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman und erzählt die Geschichte einer Frau, gespielt von Anya, die versucht, mit ihrem kriminellen Vorleben abzuschließen, sich aber noch einmal ihrer dunklen Seite stellen muss, um aus dieser Welt endgültig auszubrechen. An ihrer Seite spielt Drew Starkey (31), bekannt aus "Outer Banks", den Ehemann ihrer Figur. Erst kürzlich sorgten die beiden für Aufsehen, als sie bei Dreharbeiten in einem Casino in Las Vegas fotografiert wurden – Anya in einem goldenen Paillettenkleid und Drew, der sie huckepack trug. Auch in Los Angeles scheint die Produktion einige spannende Szenen vorzubereiten, unterstützt von einem hochkarätigen Cast, zu dem auch Annette Bening und Timothy Olyphant (56) zählen.

Privat genießt Anya das Glück an der Seite ihres Ehemannes Malcolm McRae (30). Das Paar, das im April 2022 heimlich in New Orleans heiratete, zeigte sich zuletzt bei der SNL50-Feier in New York City. Auf dem roten Teppich begeisterte Anya in einem bodenlangen floralen Seidenkleid und einer voluminösen weißen Jacke. Während des Interviews in der "The Drew Barrymore Show" schwärmte sie kürzlich offen über Malcolm: "Ich liebe ihn so sehr", sagte sie mit einem strahlenden Lächeln. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet das Paar offenbar immer Zeit, um seine Zweisamkeit zu genießen.

Getty Images Uma Thurman bei der Premiere von "Kill Bill Vol. 1", 2003

ActionPress / Backgrid Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy in Paris, Januar 2025

