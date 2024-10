Anya Taylor-Joys Brautkleid erzählte ihre Liebesgeschichte

Anya Taylor-Joy (28) hat verraten, dass ihre Liebesgeschichte mit ihrem Ehemann Malcolm McRae (30) in ihr Hochzeitskleid eingearbeitet wurde. Die Schauspielerin offenbarte, dass ihr Kleid von Dior für die Feier in Venedig mit persönlichen Symbolen bestickt war, die die gemeinsame Geschichte des Paares erzählen. "Ich wollte, dass unsere Liebesgeschichte auf das Kleid gestickt wird", plauderte Anya in einem Interview mit WWD.com aus.

Das Paar, das zunächst heimlich in New Orleans geheiratet hatte, feierte später mit einer großen Zeremonie in Italien, zu der 150 Gäste geladen waren. Anya, die lange darauf verzichtet hatte, Fotos ihrer Hochzeit zu veröffentlichen, dankte der Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri für ihre Hingabe bei der Kreation des Kleides. "Maria war so liebenswürdig, nahm sich die Zeit und war sehr fürsorglich, obwohl sie wusste, dass das Kleid möglicherweise nie gesehen wird", erklärte sie. Erst im April gab sie erste Einblicke in ihren besonderen Tag. Die Details des Kleides beinhalteten unter anderem ein kleines Schnellboot als Hommage an ihren Vater, der früher Weltmeister im Powerboot-Rennsport war, sowie Koordinaten und Symbole für Malcolms Familie.

Anya und Malcolm führen trotz ihres vollen Terminkalenders ein stinknormales Privatleben. Die Schauspielerin gab nämlich zu, dass sie seit dem Umzug in ihr Haus in Los Angeles vor drei Jahren noch nicht vollständig ausgepackt hat. "Mein Berufsleben bewegt sich so schnell, dass mein Privatleben oft nicht mithalten kann", gestand sie gegenüber WWD.com. Außerdem erzählte sie in einem früheren Interview mit Vogue über ihre Beziehung: "Ich sagte neulich zu meinem Partner, dass er mein Hobby ist." Sie fügte hinzu: "Ich habe endlich jemanden gefunden, der gerne mit mir in Stille liest." Über ihre besondere Verbindung sagte sie: "Wir sind im Grunde gleichzeitig 80 Jahre alt und sieben, und es funktioniert wirklich gut."

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

ActionPress Anya Taylor-Joy und ihr Partner Malcom McRae

