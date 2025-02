So hat Anya Taylor-Joy ihren Ehemann Malcolm kennengelernt

Anya Taylor-Joy (28) hat in der "Drew Barrymore Show" offenbart, wie sie ihren Ehemann Malcolm McRae (30) kennengelernt hat. Die Schauspielerin plauderte aus, dass sich ihr Leben schlagartig geändert habe, als sie dem Musiker vor Jahren in einem Tonstudio begegnete. Besonders romantisch: Die beiden teilen nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Geburtstag am 16. April. "Wann ist dein Geburtstag?", habe Malcolm sie damals gefragt, nur um kurz darauf begeistert festzustellen: "Ich wusste es!" Für die "Furiosa: A Mad Max Saga"-Darstellerin sei schnell klar gewesen, auf jemanden Besonderes getroffen zu sein.

Ihre Liebe sei von Beginn an einzigartig gewesen, teilte die Golden Globe-Gewinnerin weiter mit. Schon beim ersten Gespräch hätten sie sich zu einer tiefen Verbindung hingezogen gefühlt. Auch Anyas Vater scheint Einfluss auf diese Beziehung genommen zu haben: Er habe ihr von klein auf vermittelt, dass sie als Mensch immer vollständig sei und nicht nach einer "besseren Hälfte" suchen müsse. "Wenn du Glück hast, triffst du jemanden, der auch vollständig ist, und gemeinsam werdet ihr sogar noch größer", zitierte ihn die Schauspielerin. Malcolm ermögliche ihr, sie selbst zu sein und gleichzeitig über sich hinauszuwachsen. "Er ist das Beste, was mir passieren konnte", schwärmte Anya.

Die Liebesgeschichte zwischen der Schauspielerin und dem Musiker zeigt auf immer neue Weise, wie stark die Verbundenheit zwischen den beiden ist. Bereits in der Vergangenheit beichtete Malcolm auf Social Media, wie sehr er seine Frau vermisst habe, als sie beide in getrennten Städten arbeiten mussten. Die beiden heirateten heimlich im April 2022 in New Orleans und feierten später eine zweite, glamouröse Hochzeit in Venedig – unter den Gästen fanden sich prominente Namen wie Cara Delevingne (32) und Miles Teller (37). Auch Malcolms erstes Geschenk an Anya bleibt unvergessen: Kurz nach ihrem Kennenlernen schrieb er den Song "Really Want to See You Again", der ihre Verbindung frühzeitig untermauerte.

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

Getty Images Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae bei der Vanity Fair Oscar Party

