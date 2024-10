Süßer Post im Netz: Anya Taylor-Joys Ehemann vermisst sie

Vergangenen Sonntag machte der Mann von Schauspielerin Anya Taylor-Joy (28) ihr ein süßes Liebesgeständnis aus der Ferne. Die Schauspielerin scheint seit längerer Zeit aus beruflichen Gründen von Malcolm McRae (30) getrennt zu sein, denn unter seinem Instagram-Post verkündete er, wie sehr er seine Frau vermisse: "Ich vermisse meine Frau, wenn wir in verschiedenen Städten arbeiten müssen und ich mag dieses Foto von uns." Anya reagierte darauf gerührt und antwortete mit sehr vielen Herzemojis.

Der Musiker und die Schauspielerin traten heimlich im April 2022 vor den Altar, ganz privat heirateten sie in New Orleans. Es gab allerdings auch noch eine zweite offizielle Hochzeit in Venedig, auf der sich unter den Besuchern Stars wie Miles Teller (37), Cara Delevingne (32) und Nicholas Hoult (34) tummelten. Aber auch der Heiratsantrag war besonders: Durch Zufall wurde die Frage aller Fragen auf der Bank gestellt, die durch den Film "Forrest Gump" bekannt wurde.

Die beiden lernten sich 2021 auf der Premiere der Netflix-Serie Das Damengambit kennen. Anya übernahm in der Serie die Hauptrolle einer begabten, aber suchtkranken Schachspielerin. Der Sänger und Schauspieler schrieb ein paar Tage nach dem Kennenlernen sogar einen Song über seine zukünftige Frau mit dem Titel "Really Want to See You Again" – er war damals so begeistert von ihr, dass er sie "wirklich wiedersehen wollte".

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei der Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party, 2024

Charlie Gray / Netflix Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

