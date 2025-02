Hingucker: Anya Taylor-Joy posiert in flauschigem Mantel

Anya Taylor-Joy (28) hat am Dienstag in New York City für Aufsehen gesorgt, als sie in einem extravaganten Outfit durch die Straßen der Metropole spazierte. Ein Foto, das Vogue vorliegt, zeigt den gewagten Look der Blondine. Der Hollywoodstar trug einen voluminösen, cremefarbenen Mantel, der aus einer Kollektion von Alexander McQueen (✝40) stammt. Das Designerstück hat einen Wert von rund 12.500 Euro. Kombiniert wurde das auffällige Kleidungsstück mit nudefarbenen Stilettos, die die langen Beine der Das Damengambit-Darstellerin perfekt in Szene setzten.

Neben ihrem modischen Auftritt standen für Anya im Big Apple vor allem Pressetermine für ihren neuen Film "The Gorge" auf dem Programm, der am Valentinstag auf Apple+ erscheint. Mit ihrem Co-Star Miles Teller (37) ist die 28-Jährige schon seit Jahren befreundet. Im Gespräch mit Screenrant schwärmte die Schauspielerin deshalb vor wenigen Tagen: "Miles und ich kennen und mögen uns schon sehr lange. Ich bin ein großer Fan seiner Filme und wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten."

Privat könnte es für den Filmstar kaum besser laufen. Im Jahr 2022 heiratete sie ihren Partner Malcolm McRae (30) in einer privaten Zeremonie in New Orleans. "Am Ende des Tages ging es nur um uns beide, und so sind wir mit unseren zwei besten Freunden durchgebrannt und hatten den magischsten Tag, den es gibt", verriet sie zwei Jahre später gegenüber ET. Einige Monate darauf veranstalteten Anya und der Musiker eine zweite Hochzeitsfeier, zu der sie weitere Freunde und Familienmitglieder einluden.

Getty Images Miles Teller und Anya Taylor-Joy, Schauspieler

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy in New York 2023

