Anya Taylor-Joy glänzt bei Premiere in modernem Zweiteiler

Anya Taylor-Joy (28) zeigte sich am Samstag in Bestform, als sie bei der Premiere ihres neuen Films "The Gorge" in Brasilien die Bühne betrat. Die "The Witch"-Darstellerin begeisterte in einem außergewöhnlichen weißen Zweiteiler, bestehend aus einem transparenten, rüschenbesetzten Bustier und einer weit geschnittenen Haremshose, die ihrer Silhouette eine dramatische Note verlieh. Kombiniert mit himmelhohen High Heels und dunkelrotem Lippenstift strahlte Anya, während ihre blonden Haare in sanften Wellen über ihre Schultern fielen.

Später gesellte sich Anyas Co-Star Miles Teller (37), bekannt aus "Whiplash", zu ihr auf die Bühne. Im Film erleben die beiden eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. "Ich war wirklich begeistert, endlich mit Miles zusammenzuarbeiten. Wir sind schon lange gut befreundet und wollten schon immer gemeinsam an einem Projekt arbeiten", verriet sie laut Daily Mail. Besonders fasziniert sei Anya von der Mischung aus Genres, die "The Gorge" bietet: "Es ist sowohl eine Liebesgeschichte als auch ein Actionfilm. Diese Kombination fand ich spannend." Die Apple+-Produktion feiert pünktlich zum Valentinstag 2025 Premiere und verspricht, sowohl Romantik-Fans als auch Action-Liebhaber zu begeistern.

Dass es in Liebessachen nicht nur auf der großen Leinwand, sondern auch privat bestens bei Anya läuft, stellte vor Kurzem ihr Mann Malcolm McRae (30) unter Beweis. Das Paar, das sich 2021 bei der Premiere von Das Damengambit kennenlernte und sich im April des darauffolgenden Jahres in einer privaten Zeremonie in New Orleans das Jawort gab, ist aktuell aufgrund beruflicher Verpflichtungen räumlich getrennt. Der Musiker machte seiner Frau aufgrund dessen via Instagram ein rührendes Liebesgeständnis. Unter einem gemeinsamen Foto schrieb Malcolm: "Ich vermisse meine Frau, wenn wir in verschiedenen Städten arbeiten müssen." Anya reagierte darauf prompt mit einer Flut von Herzen.

