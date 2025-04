Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae feiern Hochzeitstag

Drei Jahre verheiratet und noch immer im Liebesglück: Anya Taylor-Joy (28) und Musiker Malcolm McRae (30) haben jetzt ihren Hochzeitstag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Tages teilten die "The Queen’s Gambit"-Schauspielerin und der Musiker rührende Beiträge auf Instagram. Anya postete ein romantisches Foto der beiden bei ihrer geheimen Hochzeit in New Orleans und schrieb schlicht: "Alles, für immer. Happy Anniversary, mein Schatz." Malcolm, der Gitarre für die Band more* spielt, antwortete mit einem emotionalen Post: "Du kannst gar nicht genug von dir geben. Alles Gute zum dritten Hochzeitstag, mein Engel."

Das Paar heiratete im April 2022 in einer geheimen Zeremonie in New Orleans, begleitet von ihren zwei engsten Freunden. Der Anlass blieb lange ein Geheimnis – erst Jahre später gewährte Anya laut People Magazine Einblicke in das intime Ereignis. Besonders untraditionell: Die Schauspielerin trug ein maßgeschneidertes Dior-Kleid in blassem Beigeton, verziert mit floralen Details. Im September 2023 erneuerten die beiden ihr Eheversprechen bei einer zweiten Feier in Venedig. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Anya, wie besonders die Heimlichtuerei war: "Es war einfach nur für uns – ein Geheimnis, das wir teilen konnten."

Bereits im März 2021 hatten sich die Schauspielerin und der Musiker kennengelernt und ineinander ihren Seelenverwandten gefunden. Anya ist für ihre beeindruckenden Darstellungen auf der Kinoleinwand berühmt, während Malcolm als vielseitiger Musiker glänzt. Obwohl beide im Rampenlicht stehen, genießen sie es offenbar, ihr gemeinsames Glück abseits der Öffentlichkeit zu bewahren. Für ihre Fans sind sie ein echtes Traumpaar, das sowohl romantische Intimität als auch die Freude am künstlerischen Ausdruck miteinander teilt. "Es wird einfach immer besser", schrieb Malcolm auf Instagram – und ihre Beiträge beweisen genau das.

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy

Anzeige Anzeige