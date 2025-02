Anya Taylor-Joy und Ehemann Malcolm spazieren durch Paris

Anya Taylor-Joy (28) und ihr Ehemann Malcolm McRae (30) befinden sich momentan für die Paris Fashion Week in der französischen Hauptstadt. In einer freien Minute genossen die beiden am Mittwoch nun einen Spaziergang entlang der Seine. Arm in Arm schlenderten die Das Damengambit-Darstellerin und der Musiker durch die Stadt der Liebe. Die Schauspielerin trug dabei einen braunen Ledermantel und einen cremefarbenen Rollkragenpullover. Dazu kombinierte sie schwarze Stiefel und eine stylishe Sonnenbrille. Ihr Partner entschied sich seinerseits für einen rockigen Look aus Trenchcoat, schwarzer Lederjacke und einem dünnen Pullover.

Anya und Malcolm hielten ihre Beziehung lange aus der Öffentlichkeit heraus, allerdings wird spekuliert, dass die beiden seit 2021 ein Paar sind. Im April 2022 gaben sich die Turteltauben in einer geheimen Zeremonie in New Orleans das Jawort. "Wir haben nur unsere besten Freunde mitgenommen. Es war magisch", verriet die Blondine zwei Jahre später im Gespräch mit Variety. 2023 folgte dann eine größere Feier, bei der auch bekannte Gesichter wie Cara Delevingne (32) und Julia Garner (31) anwesend waren.

Aufgrund ihrer Jobs sind die 28-Jährige und der Songwriter häufig räumlich getrennt. Vor wenigen Monaten widmete Malcolm seiner Frau aus diesem Grund einen rührenden Post auf Instagram. Zu einem Schnappschuss des Pärchens schrieb er: "Ich vermisse meine Frau, wenn wir in verschiedenen Städten arbeiten müssen und ich mag dieses Foto von uns."

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy in New York 2023

Instagram / malcolmmcrae Anya Taylor-Joy und Malcom McRae via Instagram, Oktober 2024

