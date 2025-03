Sängerin Pixie Lott teilt süße Familienfotos aus dem Urlaub

Pixie Lott (34) und ihre Familie gönnen sich eine Auszeit am Meer: Die Sängerin, ihr Mann Oliver Cheshire (36) und ihr Sohn Albert urlauben derzeit im sonnigen Teneriffa, Abama. Auf Instagram gibt Pixie nun ein paar Einblicke in ihre Reise, die sie augenscheinlich in den vollsten Zügen genießt. Auf einem Bild posieren die drei zusammen total entspannt vor einem Sonnenuntergang, auf einem anderen Schnappschuss genießt der kleine Albert zusammen mit seinem Papa den Tag am Strand. Gutes Essen und ein paar Cocktails dürfen natürlich auch nicht fehlen, wie Pixie festhält. "Winter-Sonnen-Augenblicke", schreibt sie zu den Aufnahmen.

Für den Urlaub scheuten Pixie und Oliver weder Kosten noch Mühen. So verbringen sie ihre Zeit auf Teneriffa im Fünf-Sterne-Inselresort Ritz-Carlton, wo eine Nacht umgerechnet sage und schreibe über 5000 Euro kostet. Die Location, das Essen und auch die Atmosphäre scheinen vom Feinsten zu sein – Pixies Familie wirkt mehr als zufrieden auf den Fotos. Zudem fühlt sich die Musikerin pudelwohl in ihrer Haut: So teilte sie auch ein Bild, auf dem sie gelassen in einem himmelblauen Badeanzug posiert.

Pixie ist bereits seit fast 15 Jahren mit ihrem Mann Oliver glücklich. Ihr Glück wurde im Oktober 2023 mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Die "All About Tonight"-Interpretin und der Modeunternehmer könnten somit wohl kaum glücklicher sein. "Es ist seltsam, weil wir schon so lange zusammen sind, aber es fühlt sich auch an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben angefangen auszugehen, als ich 19 war, und jetzt bin ich 33", berichtete Pixie im vergangenen Jahr in dem Podcast "My Dirty Laundry" zu ihrer Beziehung mit Oliver.

Instagram / pixielott Pixie Lott im März 2025

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

