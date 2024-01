Sexy! Pixie Lott zeigt drei Monate nach Geburt ihren Body

Pixie Lott (33) schwebt im Mama-Glück! Die Sängerin wurde im Oktober zum ersten Mal Mutter. Sie und ihr Ehemann Oliver Cheshire (35) durften sich über einen kleinen Jungen namens Albert freuen. Aktuell genießt die Familie einen traumhaften Urlaub auf den Malediven. Im Netz postet die Songwriterin einige Aufnahmen, die sie in dem Urlaubsparadies zeigen. Dabei präsentiert Pixie auch ihren After-Baby-Body!

Auf Instagram teilt sie das Foto mit ihren Fans. Die "Cry Me Out"-Sängerin posiert in einem senffarbenen Rüschen-Badeanzug. Statt in die Kamera zu gucken, hat Pixie ihren Kopf zum kristallklaren Meer gedreht. Dadurch kommt ihr schlanker Körper noch mehr zur Geltung. "Ich wünsche euch allen ein strahlendes Jahr und wollte mich nur bedanken", schreibt zu dem Post.

Nur wenige Wochen nach der Geburt zeigte sich Pixie wieder auf dem roten Teppich. In einem knappen schwarzen Samtkleid mit weißen Rüschen posierte die "What Do You Take Me For?"-Interpretin für die anwesenden Fotografen.

Instagram / pixielott Pixie Lott, 2024

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Getty Images Pixie Lott im November 2023

