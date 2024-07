14 Jahre ein Paar: Pixie Lott ist immer noch überglücklich

Pixie Lott (33) ist schon über 14 Jahre mit ihrem Partner Oliver Cheshire (36) zusammen. In dem Podcast "My Dirty Laundry" gibt die Sängerin nun ehrliche Einblicke in ihre Beziehung. "Es ist seltsam, weil wir schon so lange zusammen sind, aber es fühlt sich auch an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben angefangen auszugehen, als ich 19 war, und jetzt bin ich 33", erzählt die Britin. Vor allem in ihrem Beruf als Musikerin war Oliver ihr eine große Stütze: "Und das in einem Geschäft, das so verrückt ist und in dem es ständig auf und ab geht... diese Konstante hat mich wirklich aufrechterhalten."

Pixie und Oliver ergänzen sich in der Beziehung perfekt – so schwärmt sie etwa davon, dass er immer für sie kocht, während sie die Küche eher meidet! "Er hat immer gekocht. Also ist es eigentlich seine Schuld, dass ich nicht wirklich kochen kann, weil er immer da war. Er kocht die leckersten Gerichte. Wir holen uns auch viel unterwegs. Aber ja, er ist romantisch, wenn es ums Kochen geht", gibt Pixie zu.

Mittlerweile sind Pixie und Oliver nicht mehr nur zu zweit. Seit Oktober vergangenen Jahres dürfen sich die 33-Jährige und das Model stolze Eltern nennen, nachdem ihr Sohn Albert Charles Cheshire auf die Welt gekommen ist. Das Ehepaar ruft ihren kleinen Sprössling aber liebevoll mit dem Spitznamen Bertie.

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott und Oliver Cheshire im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Oliver so gut im Kochen ist? Ja, schließlich ist Pixie auch viel beschäftigt. Nee, ich dachte, es wäre andersrum! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de