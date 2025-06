Pixie Lott verkündet zweite Schwangerschaft auf der Bühne

Pixie Lott (34) hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Sängerin erwartet ihr zweites Kind! Während ihres Auftritts beim Mighty Hoopla Festival im Brockwell Park, London, ließ sie die frohe Botschaft verlauten. Pixie, die bereits Mutter eines Sohnes ist, verkündete sichtlich glücklich auf der Bühne: "Ich bekomme ein weiteres Baby!" Das berichtet The Sun. Das Publikum reagierte begeistert auf diese Ankündigung, während die Sängerin ihre Hits performte.

Pixie und ihr Mann Oliver Cheshire (36) sind damit in freudiger Erwartung einer Erweiterung ihrer kleinen Familie. Ihr Sohn Albert wurde im Oktober 2023 geboren und ist seither der Mittelpunkt ihrer Welt. Trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen findet die Sängerin stets Zeit für das Private. Bei ihren Fans kommt die Verbindung von Karriere und Familienleben sichtlich gut an, wie die enthusiastischen Reaktionen auf ihre Ankündigung zeigen. Auf dem Festival traten auch weitere bekannte Acts wie Ciara (39), Mutya Buena (40) und die Vengaboys auf.

Auch wenn Pixie ihr Privatleben weitestgehend privat hält, teilt sie gerne ab und zu einen kleinen Einblick mit ihren Fans. Besonders während ihres jüngsten Urlaubs mit Oliver und Albert auf Teneriffa teilte die Sängerin wunderschöne Momente aus dem Leben der kleinen Familie. Pixie, die gebürtige Londonerin ist, versucht sich bereits seit 2009 als Musikerin. Ihre Hitsingle "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)" schaffte es nicht nur in den britischen Charts auf Platz eins, sondern feierte auch in anderen Ländern Europas große Erfolge.

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrer Familie im Urlaub, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige