Pixie Lott und Familie genießen glamouröse Auszeit im Schnee

Pixie Lott (33) sorgt mit ihrem auffälligen Look für Aufsehen – jedoch nicht auf der Bühne, sondern in den verschneiten Höhen von St. Moritz! Die Sängerin posierte in einem knallgelben Skianzug für Instagram-Fotos, die den malerischen Winterzauber der Schweiz perfekt einfangen. Begleitet von Ehemann Oliver Cheshire (36) und ihrem 15 Monate alten Sohn Albert, genoss Pixie den luxuriösen Aufenthalt. Die "Nasty"-Interpretin kombinierte ihren Einteiler mit schwarzen Boots und goldenen Statement-Ohrringen, während sich ihr Baby in einen schwarzen High-End-Schneeanzug kuschelte.

Auch abseits der Piste nutzte Pixie die winterliche Traumkulisse voll aus. In einer anderen Aufnahme zeigte sie sich strahlend an der Seite ihres Ehemanns Oliver, der mit Sonnenbrille und Wintermantel eine ebenso stylische Figur machte. Ein weiteres Highlight des Urlaubs war das Planschen im beheizten Außenpool mit ihrem kleinen Sohn. "Eine magische Zeit in St. Moritz mit den besten Menschen, so kurz vor Weihnachten", schrieb sie begeistert zu ihren Urlaubsschnappschüssen.

In einem Interview mit Daily Mail reflektierte die Sängerin kürzlich über ihre Karriere und die Veröffentlichung neuer Musik nach einer zehnjährigen Pause. Pixie, die mit 18 Jahren durch ihren Hit "Mama Do" bekannt wurde, betonte, dass sie heute weniger Wert auf Chartplatzierungen lege. Vielmehr genieße sie es, mit ihrem kleinen Bertie zu touren und ihr neues Album live zu präsentieren: "Live-Auftritte sind mein absoluter Favorit. Ich liebe es zu schreiben und im Studio zu sein, aber die Bühne ist meine Nummer eins", verriet sie.

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Getty Images Sängerin Pixie Lott

