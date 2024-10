Spritzig unterwegs: Pixie Lott begeistert im Cocktail-Kostüm

Pixie Lott (33) ließ schon jetzt die Halloween-Korken knallen und schmiss sich für eine exklusive Party am Freitagabend so richtig in Schale – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Die Sängerin zog alle Blicke auf sich, als sie im exklusiven Annabel's-Privatklub in London als leibhaftiger Aperol Spritz erschien, wie auf Fotos zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen. Ihr Look: Ein leuchtend orangefarbenes One-Shoulder-Minikleid, kombiniert mit schimmernden Metallic-Strumpfhosen und transparenten High Heels. Das eigentliche Highlight war aber Pixies großer, orangefarbener Kelch-Rock, der mit realistisch-anmutenden Eiswürfeln und einer übergroßen halben Orangenscheibe gefüllt war.

Pixie krönte ihr Kostüm mit einem winzigen orangefarbenen Hut, der mit einer weiteren Orangenspalte verziert war und rundete ihre spaßige Verkleidung mit einer funkelnden Aperitivo-Flaschentasche ab. Sie schien ihren schrägen Auftritt voll auszukosten und strahlte auf dem Weg zu dem Event über das ganze Gesicht. Dieses extravagante Outfit kommt, nachdem das It-Girl das wilde Partyleben eigentlich hinter sich gelassen hat – seit sie vor elf Monaten Mutter ihres Sohnes Bertie wurde.

Nach ihrem Durchbruch mit dem erfolgreichen Debütalbum "Turn It Up" lernte die Pixie 2010 ihren heutigen Ehemann, das Model Oliver Cheshire (36), kennen. Seither haben die beiden viel erlebt: Sie verlobten sich 2016, heirateten 2022 und wurden letztes Jahr Eltern des kleinen Bertie. Nun nimmt die Musikerin den Nachwuchs erstmals mit auf Tour und verrät gegenüber Daily Mail: "Ohne ihn würde ich nicht gehen. Er ist meine oberste Priorität." Die "Gravity"-Interpretin lobte besonders ihren Mann und ihre Eltern, die sie auf einem Großteil der Tour begleiten werden, um sich während ihrer Auftritte um den Wonneproppen zu kümmern.

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Instagram / pixielott Pixie Lott und ihr Verlobter Oliver Cheshire

