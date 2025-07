Pixie Lott präsentiert Babybauch in durchsichtigem Oberteil

Pixie Lott (34) wurde am Mittwoch in East London gesichtet und zog dabei alle Blicke auf sich: Die Sängerin, die derzeit ihr zweites Kind mit Ehemann Oliver Cheshire (37) erwartet, präsentierte stolz ihren Babybauch in einem durchsichtigen, nudefarbenen Oberteil mit Brustdetails. Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, ist sie ohne BH und in tief sitzenden Jeans zu sehen, kombiniert mit schwarzen Schuhen. Pixie zeigte sich dabei in einem entspannten, zugleich modischen Look. Erst im vergangenen Monat hatte sie ihre Schwangerschaft beim Mighty Hoopla Festival in London öffentlich gemacht und ihr Glück mit den Fans geteilt.

Die frohe Botschaft, dass Pixie erneut Mutter wird, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Anders als bei ihrer ersten Schwangerschaft, die sie bis zur 31. Woche geheim gehalten hatte, ließ die Sängerin diesmal direkt auf der Bühne die Bombe platzen: "Ich bekomme noch ein Baby!", rief sie freudig ins Mikrofon. Ihren ersten Sohn, Albert – liebevoll "Bertie" genannt – brachte sie im September 2023 zur Welt, nachdem sie und Oliver die Schwangerschaft samt Ultraschallbild im Juni über Instagram öffentlich gemacht hatten. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, lebt seither sein Familienglück ganz offen und sichtbar aus.

Pixie und Oliver blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Sie lernten sich 2010 bei einer Modenschau kennen, und Oliver machte ihr im November 2016 einen unvergesslichen Heiratsantrag vor der St. Paul’s Cathedral in London. Ihre Hochzeit musste pandemiebedingt mehrfach verschoben werden, bis sie schließlich im Juni 2022 in der beeindruckenden Ely Cathedral ihr Jawort gaben. Schon damals machte Pixie keinen Hehl daraus, wie wichtig ihr Familie ist: "Ich bin absolut ein Familienmensch", verriet sie 2021 in einem Interview.

Getty Images Sängerin Pixie Lott

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrer Familie im Urlaub, März 2025

Instagram / pixielott Model Oliver Cheshire und Sängerin Pixie Lott

