"Ganz normal sein": Jan Delay hat keinen Bock auf Fan-Fotos

Jan Delay (48) ist inzwischen schon ein alter Hase im Showbusiness – an Begegnungen mit Fans auf der Straße hat sich der Rapper aber trotzdem noch nicht gewöhnt. Im Gespräch mit dem Blatt Neue Osnabrücker Zeitung erklärt er, dass er im Alltag gerne seine Ruhe haben möchte. "Ich will einfach mein Ding machen und ganz normal sein", betont der Hamburger. Und wenn er mal keine Lust auf ein Foto habe, dann sei das eben so: "Auch wenn ich dann der arrogante Arsch bin, ist es mir egal. Ich habe in diesem Moment einfach keine Lust, mich fotografieren zu lassen, das ist mein Leben und meine Entscheidung."

Allzu oft komme es aber auch nicht vor, dass der "Oh Jonny"-Interpret angequatscht werde. "Das hält sich völlig in Grenzen. Ich glaube mal, weil ich das auch ausstrahle, dass ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, angesprochen zu werden oder ein Foto zu machen oder so", überlegt er. Vor allem, wenn er mit seinem Kind unterwegs sei – in der Rolle als Vater gehe der 48-Jährige nämlich voll und ganz auf. "Ich bin dann einfach Papa, mache die Sachen, die ein Papa macht. Haushalt, zur Schule bringen, abholen, einkaufen, kochen, mit dem Hund raus und so. Das ist für mich auch Entspannung", schwärmt Jan.

Auch wenn er in seinem Privatleben nicht gerne auf der Straße angesprochen wird, freut es Jan sicher, dass seine Songs auch noch nach fast 30 Jahren in der Musikwelt von den Fans gefeiert werden. Vor zwei Jahren räumte er dafür sogar bei der 1LIVE Krone einen Sonderpreis ab. "Jan Delay ist ein großer Künstler, der unsere Musiklandschaft nachhaltig beeinflusst hat. Seine einzigartige Persönlichkeit und sein unverwechselbarer Stil haben ihn zu einem Vorbild für viele gemacht", erklärte Andreas Löffler, der Musikchef von 1LIVE, und ehrte damit den "St. Pauli"-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Delay im Februar 2018 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Delay beim Radio Regenbogen Award 2015 im Europa-Park

Anzeige Anzeige

Anzeige