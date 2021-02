Scheidet Jan Delay (44) damit als potenzieller Kandidat für den The Masked Singer-Dino aus? Am Dienstag startete die lang ersehnte neue Staffel der Kostümshow. Natürlich sind die Fans schon fleißig am Raten, welche Promis sich unter Quokka, Schildkröte, Schwein und Co. befinden. Nach dem ersten Auftritt des Gute-Laune-Dinos sind sich viele Zuschauer sicher: Das muss Jan Delay sein – doch ist das überhaupt möglich?

Der Musiker war am Abend bei Klaas Heufer-Umlaufs (37) Show Late Night Berlin zu Gast, die kurz nach "The Masked Singer" live ausgestrahlt wurde. Wie der Name schon sagt, wird die Sendung in der Bundeshauptstadt gedreht, die Kostümshow findet dagegen live in Köln statt. Scheidet Jan damit als Teilnehmer aus? Nicht ganz – der Dino wurde nach rund einer Stunde Sendezeit in die nächste Runde gewählt und war dann für den Rest der Show nicht mehr zu sehen.

Bei "Late Night Berlin" tauchte der 44-Jährige rund zweieinhalb Stunden später auf. Ein Flug von Köln nach Berlin ist schon in etwas über einer Stunde zu schaffen. Doch was glaubt ihr: Könnte Jan dennoch der Dino sein oder ist er damit raus? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dino

Anzeige

Instagram / jandelayofficial Jan Delay und Klaas Heufer-Umlaufs bei "Late Night Berlin"

Anzeige

Getty Images Jan Delay im Dezember 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de