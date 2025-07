Seltene Offenheit: Jan Delay verrät mehr zu seiner Tochter

Jan Delay (48), der Hamburger Hip-Hop-Star, gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben und spricht in einem Interview mit Gala über seine elfjährige Tochter. Offenbar hat das Mädchen, das Carla Marie heißen soll, eine starke soziale Ader. "Gerechtigkeit ist ihr Thema", verrät der Musiker stolz. Jeden Tag sieht sie Kindernachrichten und möchte wissen, welches das ärmste Land ist und wie sie helfen kann. Jan betont, wie wichtig es ihm ist, mit seiner Tochter auf Demonstrationen zu gehen und sie von klein auf mitzunehmen. Offenheit, Toleranz und Gleichberechtigung sind Werte, die er dabei vermitteln will. "So bin ich auch aufgewachsen", erklärt er.

Die Identität der Mutter bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Dafür hat Jan im letzten Jahr ein privates Foto auf Instagram geteilt, auf dem er und seine Tochter Hand in Hand zu sehen sind. Das Mädchen mit einem langen, blonden Zopf ist auf dem Schnappschuss allerdings nur von hinten zu erkennen. Der Musiker kommentierte das liebevolle Bild mit den Worten: "Like father, like daughter" und appellierte dabei gleichzeitig an die Eltern, ihre Kinder bei ihrem Engagement zu unterstützen. Auch jetzt betont er wieder, wie wichtig diese Themen für die nächste Generation sind und lobt den Einsatz seiner Tochter ausdrücklich.

Obwohl Jan sonst eher zurückhaltend ist, wenn es um sein Privatleben geht, könnte man meinen, dass er auch bei diesen Einblicken einen klaren Rahmen setzt. Bereits in der Vergangenheit sprach er darüber, dass er es im Alltag schätzt, nicht ständig erkannt zu werden. Als jemand, der auf der Straße seine Ruhe bewahren möchte, hebt er die Bedeutung klarer Grenzen hervor. Nichtsdestotrotz zeigt der Musiker mit den neuen Informationen, wie eng das Verhältnis zu seiner Tochter ist – eine Seite, die Fans nur selten von ihm zu sehen bekommen.

Getty Images Jan Delay beim Radio Regenbogen Award 2015 im Europa-Park

Getty Images Jan Delay im Februar 2018 in München

Getty Images Jan Delay, Rapper