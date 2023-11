Jan Delay wird mit Sonderpreis bei der 1LIVE Krone geehrt

Große Auszeichnung für Jan Delay (47)! Seit 25 Jahren begeistert der Sänger und Rapper mit seiner Musik Millionen von Fans. Im Jahr 1998 hatte er mit der Gruppe Beginner das Album "Bambule" veröffentlicht – der Startschuss seiner Karriere. Mit Hits wie "Oh Jonny" oder "St. Pauli" eroberte der Hamburger die Charts. Jetzt wird dem Musiker eine besondere Ehre zuteil: Jan erhält bei der 1LIVE Krone einen Sonderpreis!

"Jan Delay ist ein großer Künstler, der unsere Musiklandschaft nachhaltig beeinflusst hat. Seine einzigartige Persönlichkeit und sein unverwechselbarer Stil haben ihn zu einem Vorbild für viele gemacht", erklärt Andreas Löffler, der Musikchef von 1LIVE, in einem offiziellen Statement. Weiter heißt es: "Die Verleihung des Sonderpreises ist eine verdiente Anerkennung für seine großartige musikalische Karriere."

Neben Jan stehen auch schon zwei weitere Preisträger fest: Bill (34) und Tom Kaulitz (34) werden für ihren Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" in der Kategorie "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird am 30. November in Bielefeld stattfinden und live im Fernsehen ausgestrahlt.

Anzeige

Getty Images Jan Delay, Musiker

Anzeige

Getty Images Jan Delay, Musiker

Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de