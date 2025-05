Jan Delay bewahrt seit 30 Jahren alle seine Sneaker auf

Jan Delay (48) hat ein sehr persönliches Sammelgeheimnis gelüftet: Seit rund 30 Jahren bewahrt der Musiker alle seine Sneaker auf – und zwar wirklich jedes einzelne Paar, das er seit seinem 17. oder 18. Lebensjahr getragen hat. In der NDR Talk Show sprach Jan Delay am Freitagabend offen über seinen "krassen Fimmel". "Ich habe wirklich alle behalten ab einem gewissen Alter, also wo der Fuß nicht mehr wächst", erklärte er dem Moderatoren-Duo Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52). Insgesamt lagern nach seinen Schätzungen fast 200 Paar Turnschuhe in Kartons bei ihm zu Hause. Als Einbrecher den Weg in sein Haus fanden, mussten diese sogar mit leeren Händen abziehen, da sie nichts als gebrauchte Sneaker fanden.

"Ich habe gecheckt, dass ich da halt einen krassen Fimmel habe", gab Jan Delay in der Talkshow zu. Für den Rapper und Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jan Philipp Eißfeldt heißt, ist das Sammeln eine Reise in die eigene Vergangenheit. Er könne sich auch an besonders abgetragene Modelle noch gut erinnern und freue sich, sie irgendwann wieder auszugraben, auch wenn sie nicht mehr taufrisch sind. Neben seiner Leidenschaft für Sneaker sprach Jan auch über das Thema Musik im Familienleben. Seine elfjährige Tochter darf sich frei durch alle Musikrichtungen probieren – so wie er es selbst von seinen Eltern gewohnt war.

Der Musiker, der früher vor allem mit der Band "Beginner" bekannt wurde, setzt auf klare Grenzen zwischen Job und Familienleben. Schon in der Vergangenheit betonte Jan Delay, dass ihm Ruhe im privaten Umfeld sehr wichtig ist und er beim Spaziergang oder beim Einkaufen nicht immer für Fan-Fotos zur Verfügung stehen möchte. Besonders wenn er mit seiner Tochter unterwegs ist, möchte er einfach nur Vater sein und genießt diese Zeit fernab der Bühne. Auch der normale Alltag mit Haushalt, Schule und Hunderunden ist für ihn Entspannung und Bewältigung vom Showbusiness. Die große Sneaker-Sammlung ist für Jan dabei wohl ein weiteres Stück Heimat und Persönlichkeit, das ihm auch Jahre nach seinen ersten Erfolgen als Musiker ein vertrautes Gefühl gibt.

Getty Images Jan Delay, Musiker

Getty Images Jan Delay beim Radio Regenbogen Award 2015 im Europa-Park

