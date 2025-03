Katie Price' Tochter Princess Andre bekommt eigene TV-Show

Princess Andre (17), die Tochter von Katie Price (46) und Peter Andre (52), startet ihre Karriere mit einer eigenen TV-Show bei ITV. Die Serie, die anlässlich ihres 18. Geburtstags ins Leben gerufen wird, gibt einen Einblick in ihr Leben zu Hause sowie in ihre aufblühende Modelkarriere. Dabei soll der Fokus bewusst auf Princess selbst liegen und nicht auf ihren berühmten Eltern, wie ein Insider gegenüber The Sun erklärte. Dennoch könnten Katie und Peter gelegentlich als Gaststars in der Serie auftauchen. Dennoch betonte die Teenagerin: "Ich will erfolgreich sein, meinen eigenen Weg gehen und als eigenständige Person wahrgenommen werden."

Inspiriert ist Princess von ihrer Mutter Katie, die selbst in jungen Jahren den Durchbruch als Model und TV-Star schaffte. Bereits mit 16 Jahren unterschrieb Princess ihren ersten Modeldeal mit PrettyLittleThing. Mittlerweile hat die junge Britin Werbedeals mit bekannten Marken wie Superdrug und mehr als 730.000 Follower bei Instagram. Zu den Anschuldigungen, sie habe nur aufgrund ihrer Eltern diese guten Startbedingungen in ihrer Karriere, sagte sie gegenüber dem Magazin: "Natürlich hat es geholfen, aber wenn man sich nicht selbst anstrengt, kommt man auch nicht weiter."

Princess ist das zweite Kind aus der Ehe von Katie Price und Peter Andre, die sich auf dem Set von "I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!" kennenlernten und sich nach vier Jahren Ehe trennten. Während ihre Mutter vor allem für ihre Glamour-Karriere bekannt wurde, eroberte ihr Vater die Charts als Sänger mit Hits wie "Mysterious Girl". Beide haben seither wiederholt Einblicke in ihr Familienleben per Reality-Formaten gegeben. Princess, die ihrem Bruder Junior nahesteht, sagte über die Familie: "Junior (19) sieht aus wie unser Papa, und ich sehe aus wie Mama – wir sind wie ihre Minis!" Ihren Einstieg in die TV-Welt möchte Princess daher nicht nur als Star ihrer eigenen Show, sie könnte sich auch einen Auftritt bei "I’m A Celebrity" vorstellen, gemeinsam mit Junior. "Es wäre also seltsam, aber man könnte auch sagen, ikonisch", so Princess.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Anzeige Anzeige