Katie Price' Kinder Princess und Junior feiern mit Ex Kieran

Katie Price (46)' Kinder Princess (17) und Junior Andre (19), die sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (51) hat, wurden am Freitagabend bei einem weihnachtlichen Event in Gesellschaft von Kieran Hayler (37) gesichtet. Kieran, der ebenfalls ein Ex-Mann von Katie ist, schien sich prächtig mit Princess zu verstehen. Ein Insider berichtete gegenüber The Sun, dass Kieran und Princess sich während der Veranstaltung in einer Gruppe unterhielten und beide sehr gut gelaunt wirkten.

"Man konnte sehen, dass die beiden ein gutes Verhältnis haben", sagte die Quelle. Kieran und Katie waren von 2013 bis 2021 verheiratet, trennten sich jedoch bereits 2018. Aus ihrer Ehe stammen die Kinder Jett (11) und Bunny (10), die Halbgeschwister von Princess und Junior. Neben Kieran waren auch Katies Ex-Freunde Kris Boyson und Carl Woods (35) bei dem festlichen Event anwesend. Trotz der gemeinsamen Vergangenheit schien die Atmosphäre locker und unbeschwert – ein seltenes Bild im turbulenten Umfeld von Katie.

Princess hat große Pläne für ihre Zukunft. In einem Interview mit Fabulous verriet sie, dass sie bis zu ihrem 20. Lebensjahr Millionärin sein möchte. Als Markenbotschafterin für Unternehmen wie Superdrug und PrettyLittleThing sowie mit ihrer eigenen Schmuckkollektion baut sie ihre Karriere kontinuierlich aus. Mit 1,5 Millionen Followern in den sozialen Medien begeistert sie junge Mädchen mit ihren bodenständigen Mode- und Beauty-Tipps. Im Gegensatz zu ihrer Mutter plant sie keine kosmetischen Eingriffe und betont, dass sie ihren eigenen Weg gehen möchte.

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Internet-Persönlichkeit

