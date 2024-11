Katie Price besorgt über das Erwachsenwerden ihrer Kinder

Katie Price (46) hat offenbart, wie sehr sie sich um ihre Kinder Junior (19) und Princess (17) sorgt. Im Podcast "Netmums" erzählte die Reality-Ikone, dass ihr Sohn vor Kurzem seine Fahrprüfung bestanden habe und nun selbstständig Auto fahren würde, während ihre älteste Tochter gerade mit ihren Fahrstunden begonnen habe. Die stolze Mutter gab zu, dass sie "verängstigt" sei, wenn sie daran denke, dass ihre "kleinen Babys" nun ohne sie unterwegs seien, besonders in einer großen Stadt wie London. "Man hört nie auf, sich um seine Kinder zu sorgen", gestand sie ehrlich.

Katie erklärte im Interview, dass ihre Sorge vor allem der steigenden Kriminalität in der Hauptstadt gelte. "Es sind nicht sie, um die ich mich sorge, sondern darum, was andere Menschen tun und um die Verbrechen, die dort geschehen", betonte das Erotikmodel. Um ihren Kindern ein sichereres und ruhigeres Umfeld zu bieten, zog Katie vor Kurzem in ein beschauliches Haus am Rand einer Kleinstadt in Sussex.

Doch ihre Sorge um ihre Kinder hält Katie nicht davon ab, sich weiteren Nachwuchs zu wünschen. Wie sie bereits bei einem früheren Auftritt in dem Podcast ausplauderte, habe sie mit ihrer Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen. "Ich will mehr Kinder. Ich weiß, dass ich noch nicht fertig bin. Wenn ich noch zwei Kinder bekommen könnte, würde ich es tun", betonte sie entschlossen. Sie wisse jedoch, dass eine natürliche Schwangerschaft aufgrund ihres Alters wahrscheinlich nicht mehr möglich sei: "Also schaue ich mir andere Wege an, die ich gehen kann."

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Junior Andre und Princess Andre, August 2023

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

