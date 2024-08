Mamas Double: Fans warnen Princess Andre vor Beauty-OPs

Princess Andre (17) wird ihrer berühmten Mama Katie Price (46) optisch immer ähnlicher. Das beweist sie mit einem neuen Foto auf Instagram – vor allem der jungen Katie sieht sie verblüffend ähnlich. Doch die Fans haben offenbar Sorge, dass der Teenager sich auch eine Leidenschaft ihrer Mutter zu eigen machen könnte: Beauty-OPs. Sie bitten Princess eindringlich darum, ihre Natürlichkeit zu bewahren. "Wunderschön, aber bitte keine Filler oder Facelifts. Lerne aus den Fehlern deiner Mutter", kommentiert ein Fan den Post. Und damit ist er nicht allein – gleich mehrere User raten der Britin von jeglichen Eingriffen ab: "Wunderschön, umwerfend, lass dich nie operieren, du bist so gesegnet!"

Mama Katie hat mittlerweile eine sehr lange Liste an Operationen angesammelt, darunter mehrere Brustvergrößerungen und Straffungen der Gesichtshaut. Dass Princess es ihrer Mutter gleichtut, ist aber eher unwahrscheinlich. Bereits vergangenes Jahr sprach sie sich deutlich gegen Beauty-OPs aus. Auf Nachfrage eines Fans im Netz betonte sie: "In Bezug auf die Operationen – nein, ich will natürlich bleiben." Die 17-Jährige soll sich sogar schon richtig Sorgen um ihre Mutter machen, denn immerhin ist jede OP mit einem Risiko behaftet. "Princess [...] denkt, dass Katie sich mit Leuten umgibt, die nicht die Wahrheit sagen. Stattdessen geben sie ihr grünes Licht, um weiterzumachen", verriet ein Insider gegenüber Mail Online.

Und rät Katie selbst ihrer Tochter von Schönheits-OPs ab? Zumindest machte das ehemalige It-Girl im Podcast "How To Fail" deutlich, dass sie bei jungen Menschen wie Princess keine Notwendigkeit zu Eingriffen sehe. "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn diese jungen Mädchen jetzt, [...] in ihren frühen 20ern, alle Filler bekommen, sich die Lippen machen lassen, die Brüste gemacht bekommen", betonte die 46-Jährige. Sie frage sich immer, wie diese Mädchen später in ihrem Alter aussehen werden. Wenn sie das sage, bekomme sie auch von ihren Kindern immer direkt die Frage "Du lässt dich aber nicht schon wieder operieren, oder?" zu hören.

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre im August 2024

Getty Images Katie Price bei den Disney Channel Kids Awards 2004

