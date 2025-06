So erwachsen: Princess Andre feiert ihren 18. Geburtstag

Princess Andre (18) hat am Sonntag einen Meilenstein erreicht: Sie ist 18 Jahre alt geworden! Die Tochter von Model Katie Price (47) und Sänger Peter Andre (52) feierte diesen besonderen Moment mit einem glamourösen Fotoshooting. In einem umwerfenden, figurbetonten schwarzen Minikleid mit glitzernden Verzierungen posierte die frischgebackene 18-Jährige für Instagram. Ihre langen blonden Haare trägt sie dabei in einem stilvollen Pferdeschwanz.

Neben zahlreichen Glückwünschen ihrer Fans und prominenter Bekannter wie Fleur East und Lucinda Strafford zeigten sich auch ihre berühmten Eltern emotional und teilten liebevolle Botschaften auf Instagram. "Meine ganze Welt. Mein Ein und Alles. Alles Gute zum Geburtstag an meine älteste Tochter Princess, mein Mini-Ich. Ich liebe dich", schrieb die stolze Mama Katie zu den Schnappschüssen ihrer Tochter. Peter Andre widmete seiner Tochter sogar einen Videobeitrag mit Bildern aus ihrer Kindheit und kommentierte: "Alles Gute zum 18. Geburtstag, meine Schöne. Ich liebe dich so sehr."

Princess, die bereits seit jungen Jahren in der Öffentlichkeit steht, betont oft, wie wichtig sie es findet, eine vorbildliche Haltung zu bewahren. In einem Interview mit OK! Magazine verriet sie, dass sie kein großer Fan von exzessiven Partys sei und darauf achte, niemals in peinliche Situationen zu geraten. Auch in Sachen Liebe zeigt sich die junge Frau zurückhaltend. Nach einer kürzlichen Trennung von ihrem Freund, mit dem sie zwei Jahre liiert war, erklärte sie, künftig ihren Fokus auf sich selbst zu legen und ihr Privatleben privat zu halten. Ein bewundernswerter Reifegrad, der zeigt, wie gut sie mit den Herausforderungen des Rampenlichts umgeht.

Instagram / princess_andre Princess Andre im Juni 2025

Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023