So nahe stehen sich Katie Price' Kids Junior und Princess!

Princess Andre und Junior Savva Andre (18), die Kinder von Katie Price (46) und ihrem Ex Peter Andre (51), sind zusammen aufgewachsen – aber wie verstehen sie sich heutzutage? Im Interview mit OK! plaudern die Briten über ihr Verhältnis. "Da wir älter geworden sind, stehen wir uns näher als je zuvor. Wir sind auch beide reifer geworden, sodass es leichter ist, miteinander auszukommen und einander zu verstehen. Früher haben wir uns über dumme Dinge gestritten", führt Princess aus und Junior stimmt ihr zu: "Jetzt, wo wir erwachsen geworden sind, verstehen wir uns eigentlich immer besser."

In dem Interview plaudern die Geschwister auch über die Liebe – denn beide sind derzeit in festen Beziehungen. Junior ist mit dem Freund seiner Schwester aber recht zufrieden. "Ja, für mich ist einfach am wichtigsten, dass sie glücklich ist. Liebe ist eine schöne Sache und gehört zum Erwachsenwerden, zum Eingehen von Beziehungen und so dazu. Deshalb liebe ich es, Brüder und Schwestern zu haben, weil wir alle diese Dinge gemeinsam erleben können", erklärt Junior. Auch Princess mag die Partnerin ihres Bruders und die vier unternehmen sogar hin und wieder etwas zusammen.

Princess ist schon seit über einem Jahr mit ihrem Freund zusammen. Die Nachwuchs-Influencerin zeigt ihren Partner aber nur sehr selten im Netz. Junior hält seine Beziehung auch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Berichten zufolge datet der Musiker eine fünf Jahre ältere TV-Persönlichkeit.

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler mit Princess Tiaamii und Junior im Jahr 2016

Getty Images Junior Andre und Princess Andre

