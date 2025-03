Peter Andre reagiert auf TV-Show-Gerüchte über seine Tochter

Peter Andre (52) reagiert in seiner Kolumne im Magazin OK! auf die Gerüchte, dass seine Tochter Princess Andre (17), die er mit Ex-Frau Katie Price (46) hat, an einer eigenen Reality-TV-Show arbeite. Der Sänger erklärt, dass diese Spekulationen "nicht ganz zutreffen", deutet jedoch an, dass etwas in Planung sei: "Ich darf nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten an etwas mit meinem Managementteam." Der Familienvater betont, dass es ihm wichtig sei, Princess bei großen Entscheidungen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie sicher und geschützt sei. "Sie ist eine kluge junge Frau mit viel Potenzial und ich bin so stolz auf sie", fügt er hinzu.

Bereits vergangene Woche hatte die britische Zeitung The Sun berichtet, dass Princess an einer Serie arbeite, die einen Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens und ihrer Modelkarriere gewähren soll. Laut Insidern soll der Fokus der Show auf der Teenagerin liegen, wobei ihre berühmten Eltern nur gelegentlich zu sehen sein sollen. Die 17-Jährige würde damit in die Fußstapfen ihrer Mutter Katie folgen, die in den 00er-Jahren durch zahlreiche Reality-Formate berühmt wurde.

Princess, die wegen ihrer Eltern oft in der Öffentlichkeit stand, ist keine Unbekannte in der Reality-Welt. Ihr Vater Peter und ihre Mutter Katie hatten in der Vergangenheit einige TV-Projekte, darunter gemeinsame Formate wie "Katie & Peter: The Baby Diaries". Nach ihrer Scheidung im Jahr 2009 setzten sie ihre Karrieren unabhängig voneinander fort. Was einen Werdegang ihrer Tochter im Reality-TV betrifft, hat Katie schon eine Wunschvorstellung: Sie könne sich Princess gut bei Love Island vorstellen, wie sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" verriet.

Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Peter Andre und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

