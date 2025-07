Katie Price offenbart: Tochter Princess ist zu Papa gezogen

Katie Price (47) hat enthüllt, dass ihre älteste Tochter Princess (18) aus ihrem Zuhause ausgezogen ist, um für eine eigene Reality-TV-Show zu filmen. Die Jugendliche, deren Vater der Sänger Peter Andre (52) ist, lebt während der Dreharbeiten zu ihrer ITV-Sendung überwiegend bei ihm. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte die fünffache Mutter, dass sie selbst nicht in der Show auftreten dürfe, die von Peters Managementfirma produziert wird. "Princess wird wieder bei mir wohnen. Nur weil sie gefilmt hat, war sie bei Pete, weil ich da nicht in ihre Nähe darf. Sie hat nur noch etwa zwei Wochen Zeit für die Dreharbeiten", schildert sie.

In dem Podcast machte die ehemalige Reality-Queen ihrem Ärger Luft und bezeichnete die Situation als "traurig". Sie warf ihrem Ex-Mann und dessen Management vor, verhindert zu haben, dass sie bei wichtigen Momenten im Leben ihrer Tochter dabei sein kann. So durfte das ehemalige Glamour-Model nicht beim 18. Geburtstag ihrer Tochter dabei sein, weil da auch schon die Dreharbeiten für die Doku-Show liefen. Katie ließ außerdem durchblicken, dass Peter sie wohl für schlechten Umgang hält. "Jeder weiß, dass sie diesen Dokumentarfilm macht – und ich bin nicht dabei. Es gibt Leute, die denken, dass es nicht gut für Princess ist, mit mir gesehen zu werden. Bestimmte Leute, die sich früher um mich gekümmert haben", wetterte sie im Podcast.

Die Beziehung zwischen Katie und ihrem Ex-Mann Peter Andre war schon oft Thema der Öffentlichkeit. Das ehemalige Paar, das von 2003 bis 2009 verheiratet war, hatte in dieser Zeit eine gemeinsame Reality-TV-Show, die ebenfalls von Can Associates produziert wurde. Nach der Trennung geriet Katie jedoch in einen langjährigen Streit mit der Firma und ihrem ehemaligen Management. Die Spannungen scheinen auch heute noch nicht beigelegt, was sich nun auf die Beziehungen zu ihren mittlerweile erwachsenen Kindern auszuwirken scheint. Trotz aller Differenzen betonte Katie immer wieder, wie wichtig ihr ihre Familie ist, und dass sie bereit ist, alles zu tun, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025