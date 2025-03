Komiker Max Giermann kann Aufmerksamkeit nicht leiden

Mit seinen humorvollen Parodien zieht der Comedian Max Giermann (49) auf der Bühne alle Augen auf sich. Privat mag er es hingegen lieber, im Hintergrund zu bleiben. Das berichtet der LOL: Last One Laughing-Star nun im Interview mit Apotheken Umschau. Auf Partys übernehme er im Gegensatz zu seinem Beruf nicht die Rolle der Spaßkanone: "Ich bin eher ein zurückhaltender Mensch, ich stehe nicht so gern in der ersten Reihe." Eigentlich empfindet er es als anstrengend, Aufmerksamkeit zu bekommen, wie er gesteht. Das Rampenlicht sei ein Faktor am Prominentsein, der ihn Überwindung koste.

Was ihm hingegen leicht fällt, sind Promi-Parodien. Doch trotz seines natürlichen Talents bereitet sich Max oft monatelang auf seine Rollen vor. Um den Schauspieler und Regisseur Klaus Kinski (✝65) perfekt zu imitieren, übte der 49-Jährige sehr oft bei sich zu Hause – was zu einer kleinen Komplikation führte. Im Gespräch mit der Zeitung erinnert sich der Switch reloaded-Star: "Als ich Klaus Kinski geprobt habe, haben meine Frau und ich in Köln gelebt, ich habe daheim gearbeitet. Ein Nachbar hat dann meine Frau angesprochen, weil ich ständig 'Du dumme Sau' gebrüllt habe."

Dass Max so offen über seine Frau spricht, ist eine echte Seltenheit. Denn eigentlich hält der ausgebildete Schauspieler sein Privatleben stets unter Verschluss. Bekannt ist jedoch, dass Max seit Juli 2012 mit seiner Frau verheiratet ist. Seine Liebste kommt nicht aus dem Showgeschäft und die beiden führen ein bodenständiges Leben. Bis vor einem Jahr lebten sie noch gemeinsam in Köln. Seit Anfang des vergangenen Jahres sollen sie nun in Max' Heimatstadt Freiburg leben.

