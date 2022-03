Bald wird diese neue (alte) Fernsehshow wieder zu sehen sein! In letzter Zeit zeichnet sich in der deutschen TV-Landschaft eine deutliche Renaissance alter Klassiker ab. Während Wetten, dass..? im vergangenen November für eine Show sein Comeback feierte, kamen unter anderem auch "7 Tage, 7 Köpfe" und Geh aufs Ganze! nach knapp 20 Jahren wieder zurück. Bald wird ein weiteres Highlight sein Revival feiern: "Frei Schnauze" kehrt ins Fernsehen zurück!

Wie RTL in einer Pressemeldung mitteilte, werde das Format mit acht neuen Folgen zurückkehren: "Als Gastgeber der Show konnte RTL mit Max Giermann (46) ein absolutes Comedy-Genie gewinnen." Von 2005-2008 war die Improvisations-Comedyshow fester Bestandteil im deutschen Fernsehen und wurde damals anfänglich von Mike Krüger (70), später dann von Dirk Bach (✝51) moderiert. Im Sommer 2022 startet die Neuadaption dann auf RTL.

Aber worum ging es nochmal bei "Frei Schnauze"? In der Sendung treffen vier Comedians aufeinander und stellen sich witzigen Spielen. Dabei steht Improvisation im Mittelpunkt – denn die Gäste haben keine Ahnung, was passiert und müssen mit Kreativität punkten! Aber auch die Zuschauer der Show werden involviert und können aktiv am Geschehen teilnehmen.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" 2021

Getty Images Max Giermann im Oktober 2018 in Köln

Getty Images Dirk Bach im Juli 2011

