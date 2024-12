Rolle beim "Tatort": Max Giermann erfüllt Papa einen Traum

Der Comedian Max Giermann (49) erhält eine Rolle im neuen Tatort und erfüllt seinem Vater damit einen großen Wunsch. "Mein Vater hat immer gesagt, er möchte mich gerne mal im 'Tatort' sehen. Das erfüllt sich jetzt, also freut er sich bestimmt", erzählt Max im Gespräch mit Bild. Bekannt aus erfolgreichen Comedyshows wie LOL oder "Switch reloaded", schlüpft er nun in die Rolle des Kindermoderators Frank Anders. Am Set in Köln entsteht gerade der neue Fall "Alles Anders", in dem der Comedian seine schauspielerischen Wurzeln wieder aufleben lässt.

Für Max selbst war das Angebot eine unerwartete Überraschung, da er normalerweise keine dramatischen Rollen angeboten bekommt. "Die Rolle hat es in sich, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe", verrät er im Interview weiter. "Es ist eine Ehre, hier im Kölner 'Tatort' mitzuwirken." Die Regisseurin Isabell Šuba hatte ihn direkt für die Rolle vorgeschlagen, ohne dass ein Casting stattfand. "Wir haben dann bei einem Arbeitstreffen entschieden, dass wir das zusammen machen wollen. Das war sozusagen Liebe auf den ersten Blick", erzählt Max.

Interessanterweise kehrt der Comedian mit dieser Rolle nicht nur schauspielerisch zu seinen Anfängen zurück, sondern auch geografisch. Nach 15 Jahren in Köln ist er Anfang des Jahres in seine Heimatstadt Freiburg zurückgezogen. "Seit ich aus Köln weg bin, arbeite ich gefühlt fast nur noch hier. Es ist wie Heimkommen", sagt er über seine Rückkehr an den Rhein. Vor seiner Comedy-Karriere studierte Max Schauspiel und begann am Theater. Zudem hat er Erfahrung als Clown und moderierte einst die Kinderquizshow "Einstein Junior". "Ich mag es total gerne, mit Kindern zu arbeiten, deshalb habe ich auch in Kinderfilmen mitgespielt", erklärt er seine Begeisterung für die neue Rolle.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Max Giermann, Moderator von "Frei Schnauze"

Anzeige Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Max Giermann beim Deutschen Comedypreis

Anzeige Anzeige