Nessi nimmt ihre Tochter mit zum "Princess Charming"-Dreh

Für Nessi (28) von Coupleontour startet schon bald das Abenteuer ihres Lebens: Die Influencerin sucht als neue Princess Charming nach der großen Liebe. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram beantwortet sie nun einige Fragen zu ihrer Teilnahme – so unter anderem, ob ihre kleine Tochter Olivia mit ihr zusammen nach Thailand fliegt. "Ja, Livi ist mit dabei. Ich würde niemals ohne sie irgendwo hingehen für eine längere Zeit – egal, ob für einen Dreh, privat, beruflich oder sonst etwas", verrät Nessi deutlich.

Dabei macht die 28-Jährige deutlich, dass sie nie lange von ihrer Tochter getrennt sein kann. "Wenn ich mal zwei, drei Tage weg bin, ist das für mich komplett fein, aber so eine Entfernung und eine längere Zeit könnte ich nicht", erklärt Nessi. Während der Dreharbeiten passe ihre Schwester Laura auf die Kleine auf: "Meine Schwester ist mit dabei und passt auf Livi auf und wenn ich Pausen habe, sehe ich die Maus – das ist super für mich."

Nessis Teilnahme an "Princess Charming" könnte für viele ihrer Fans überraschend kommen. Im September 2024 gab sie die Trennung von ihrer Frau Ina (28) bekannt. Nach dem Liebes-Aus nahm sich die Brünette erst einmal Zeit für sich. Mit dem Dating ging sie es langsam an – obwohl sie gegenüber ihren Fans im Netz verriet, dass sie gerne wieder in einer Beziehung wäre. "Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich", gab Nessi zu.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck im Januar 2024

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

