Nessiontour hatte nur mit einer Frau in ihrem Leben Sex

Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28) oder einfach Nessi, ist die neue Princess bei der Reality-Dating-Show Princess Charming. Vor laufenden Kameras macht sie sich nun auf die Suche nach der Frau ihres Lebens. Die Social-Media-Persönlichkeit, die in Berlin lebt, überraschte die 18 Teilnehmerinnen gleich in der ersten Folge mit einem sehr offenen Geständnis. "Meine Ex-Partnerin war meine erste und einzige Beziehung. Und mein erstes Mal", verriet Nessi und fügte hinzu, dass sie bisher überhaupt nur mit einer Frau – nämlich ihrer Ex-Frau Ina (29)– intimer wurde. "Ich hatte auch nur mit einer Frau bislang Sex in meinem Leben. Das war mit meiner Ex-Partnerin", gestand die Princess etwas verlegen.

Wie sie weiter erklärte, hatte sie tatsächlich auch nie sexuelle Erfahrungen mit Männern: "Ich habe mal mit Männern rumgeknutscht, aber ich hatte noch nie Sex mit einem Mann." Die 28-Jährige beschreibt sich daher selbst lachend als "Jungfrau im Daten". Die Show bietet der Content Creatorin nun die Gelegenheit, neue Erfahrungen zu sammeln und dabei vielleicht sogar ihre zukünftige Partnerin kennenzulernen.

Doch was muss eine Frau überhaupt mitbringen, um Nessi zu überzeugen? Im Interview mit RTL verriet die Princess, dass sie sich vor allem eine Partnerin wünscht, die auch ihre chaotische Seite akzeptiert. "Ich bin ein Mensch, der leider ein bisschen unordentlich ist", sagte Nessi lachend. Außerdem setzt die Influencerin auf echte Verbindungen und sucht keine oberflächlichen Flirts. Besonders wichtig sei ihr Ehrlichkeit: "Es gibt für mich kein Mittelding. Und du kannst alles von mir haben, aber bitte sei ehrlich zu mir und liebe mich." Auch das Aussehen spielt für die Content Creatorin keine große Rolle. Sie achte nicht auf die Haarfarbe oder andere Äußerlichkeiten, sondern vielmehr auf die Ausstrahlung. "Ich gucke halt aufs Gesicht immer als allererstes", betonte Nessi.

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025