Haben "Princess Charming"-Nessi und Ex Ina noch Kontakt?

Die Frage, ob bei Vanessa Borck (28) und ihrer Ex-Partnerin Ina Borck (29) noch Kontakt besteht, bewegt viele Fans. Das einst so enge Duo, das seine Beziehung über Jahre hinweg der Öffentlichkeit präsentierte, hat eine gemeinsame Tochter. Doch seit der Trennung und dem Abschluss ihrer achtjährigen Beziehung im Herbst 2024 haben sich ihre Leben stark verändert. Nessi sucht inzwischen in einem aufregenden Abenteuer bei Princess Charming erneut nach Liebe, während Ina in der neuen Beziehung mit ihrem Fabi glücklich zu sein scheint.

Die Trennung der beiden Frauen verlief einvernehmlich und freundschaftlich. Auch heute scheint kein böses Blut zwischen Nessi und Ina zu fließen. Wie die neue Princess Charming im Interview mit RTL verriet, lud sie ihre Verflossene samt ihres neuen Partners Fabi sogar zur Premiere der neuen Staffel ein – die beiden haben jedoch abgesagt. Insgesamt sei der Kontakt zu ihrer Ex Ina mittlerweile etwas weniger geworden, wie Nessi weiter ausplauderte: "Wir haben geschrieben, sie war auf dem Geburtstag von der Kleinen, aber ich würde sagen, der Kontakt ist eingedämmt. Ich glaube, das ist normal mit neuem Partner."

Ina und Vanessa erlebten Höhen und Tiefen während ihrer Zeit als Paar. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Livi erlitt Ina einen schweren Schlaganfall und lag zum Entbindungstermin im Koma. Diese dramatische Phase schweißte die beiden zunächst noch mehr zusammen, doch die Beziehung hielt den Herausforderungen auf Dauer nicht stand. "Wir haben gemerkt, wie stark wir sind, aber die Persönlichkeiten und Ziele sind immer weiter auseinandergegangen", erinnerte sich Nessi bei "Princess Charming" an das Ende der Beziehung. Während Ina seit geraumer Zeit wieder glücklich vergeben ist, zeigt auch Nessi sich hoffnungsvoll, erneut ihr Liebesglück zu finden: "Ich würde das Gefühl sehr gerne nochmal erleben, weil Liebe was ganz Schönes ist."

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025