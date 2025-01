Nach Trennung: Coupleontour-Nessi wünscht sich Beziehung

Nessi (28) von Coupleontour sehnt sich nach Liebe. Nach sieben gemeinsamen Jahren mit ihrer Ex-Partnerin Ina (28) muss die Influencerin ihren Alltag seit September 2024 alleine bewältigen. Auf Instagram gibt sie ihren Fans nun einen intimen Einblick in ihre Gedankenwelt. Die Mama einer Tochter wünscht sich eine Beziehung, vor allem, wenn sie glückliche Pärchen auf Social Media sieht. "Manchmal möchte ich das auch. Manchmal ist das so ein richtiger Schmerz, das bei anderen zu sehen. Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich", schildert Nessi.

Nessi und Ina gehen erst seit wenigen Monaten getrennte Wege, dennoch weiß die 28-Jährige genau, was sie im Leben braucht: "Liebe macht mich einfach glücklich. Ich bin ein Mensch, der danach strebt, geliebt zu werden und auch zu lieben." Doch für Nessi ist es gar nicht so einfach, neue Leute kennenzulernen. Immerhin entwickelte sich ihre letzte Beziehung aus einer Freundschaft heraus. "Ich weiß auch nicht, wie man Menschen kennenlernen soll. Mir steht das ja auch nicht auf der Stirn geschrieben, dass ich auf Frauen stehe", erklärt die Netz-Bekanntheit.

Im Gegensatz zu Nessi durfte Ina bereits in den Genuss einer neuen Beziehung kommen. Die Influencerin verkündete zu Beginn des Jahres, was viele bereits vermuteten: Sie ist wieder in festen Händen! "Er hat mich gefragt und ich habe 'Ja' gesagt", schrieb sie zu einem Bild auf Instagram, auf dem ihre Hand und die ihres neuen Freundes Fabi zu sehen sind.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / nessiontour Nessi und Ina von Coupleontour

