"Bin am Zittern": nessiontour hat mehrere Stalkerinnen

Vanessa Borck (28), auch bekannt als nessiontour meldet sich unter Tränen bei ihrer Community. In ihrer Instagram-Story spricht die Influencerin über ein ernstes Thema, das sie sehr belastet. Schon früher hatte sie einmal erzählt, dass sie gestalkt wird. Nun gibt es sogar mehrere Personen, die der aktuellen Princess Charming nachstellen. "Jetzt gab es schon wieder eine Situation, dass es nicht nur eine Stalkerin in meinem Leben gibt, sondern mehrere, wovon ich jetzt auch Beweise gesehen habe. Und das ist so krass – ich komme damit gerade einfach gar nicht klar", erzählt Nessi.

Auch wenn die 28-Jährige schon viele Jahre in der Öffentlichkeit steht, sei das Thema Stalking erst nach ihrer Trennung von Ehefrau Ina (29) präsent geworden. Seitdem werde ihr immer wieder – ausschließlich von Frauen – aufgelauert. "Ich hatte immer so große Angst, über das zu sprechen, weil ich dachte, dann steht plötzlich jemand vor meiner Haustür. Ich habe eine Tochter, ich muss mich schützen", erklärt sie und fügt hinzu: "Aber ich habe jetzt mehrere Nachrichten bekommen, auch von anderen Frauen, die das Gleiche erlebt haben. [...] Es ist so schlimm, wenn du weißt, dass irgendwelche Frauen vor deiner Haustür stehen, wissen, wo du wohnst, dich beobachten und gucken, was du machst." Inzwischen habe sie sich dazu entschieden, einen Personenschutz zu engagieren. "Das ist wirklich eine absolute Schattenseite vom Social-Media-Dasein. [...] Dass Menschen einen stalken und Informationen über einen verbreiten wollen, um einen zu zerstören, das ist krass. Und ich werde mich jetzt das erste Mal in meinem Leben dagegen wehren."

Gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Ina wurde Nessi als Coupleontour auf Social Media bekannt. Die beiden Frauen teilten ihr gemeinsames Familien- und Eheleben. Die zwei hatten sich im Jahr 2016 verliebt und 2021 das Jawort gegeben – nach acht Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Tochter trennten sie sich aber im September 2024, kurz nach ihrem dritten Hochzeitstag. Seitdem geht die 28-Jährige als Single durchs Leben, was sich durch "Princess Charming" nun aber bald ändern könnte.

