Schwere Zeit: Stanley Tucci spricht offen über seine Chemo

Hollywood-Schauspieler Stanley Tucci hat in dem Podcast "David Tennant Does A Podcast With…" offen über die Folgen seiner Krebstherapie gesprochen. Der 64-Jährige erhielt 2017 aufgrund eines Tumors am Zungengrund eine intensive Behandlung mit hochdosierter Strahlen- und Chemotherapie. Die Folgen der Behandlung zeigten sich bei ihm allerdings erst Jahre später, als er 2024 während Dreharbeiten in Italien mit extremer Erschöpfung zu kämpfen hatte. "Ich war nachmittags so müde, dass ich weder denken noch mich bewegen konnte", erklärte er im Gespräch mit David Tennant (53) in dessen Podcast. Erst eine Blutuntersuchung brachte die lange gesuchte Erklärung: Seine Schilddrüse war durch die Bestrahlung "ausgebrannt" und völlig funktionsunfähig geworden.

Die Diagnose war für Stanley eine Erleichterung, auch wenn die Auswirkungen des Schilddrüsenversagens deutlich spürbar sind. Symptome wie extreme Müdigkeit und ein erhöhter Cholesterinspiegel führten schließlich zu einer medikamentösen Behandlung mit Hormontabletten. "Sobald ich die Tabletten genommen hatte, wurde es besser", erklärte der Schauspieler, gab aber zu, dass er sich noch an die richtige Dosierung herantastet. Trotz der Herausforderungen versucht Stanley, sein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen und hofft darauf, eines Tages wieder zu alter Energie zurückzufinden. Bereits 2021 hatte er in einem BBC-Interview berichtet, dass die Zeit der Krebstherapie für ihn äußerst belastend war: Wegen ihrer Schwere habe er zeitweise über eine Magensonde Nahrung aufnehmen müssen.

Stanley ist bekannt aus Filmen wie "Der Teufel trägt Prada" und "Die Tribute von Panem". Er verlor seine erste Frau Kathryn Spath im Jahr 2009 an Brustkrebs. In seiner jetzigen Frau Felicity Blunt, der Schwester seiner früheren Filmkollegin Emily Blunt (42), hat der Schauspieler jedoch neuen Halt und Glück gefunden. Die beiden sind seit 2012 verheiratet.

Getty Images Stanley Tucci, Meryl Streep, Adrian Grenier, Anne Hathaway, Emily Blunt und Daniel Sunjata

Getty Images Emily Blunt und Stanley Tucci

