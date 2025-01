Stanley Tucci gibt Hoffnung auf "Der Teufel trägt Prada 2"

Hollywood-Liebling Stanley Tucci (64) hat in einem Interview kürzlich Hoffnungen auf eine mögliche Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" geschürt. Im Gespräch mit Variety verriet der Schauspieler, dass offenbar an einem zweiten Teil der beliebten Komödie gearbeitet werde. "Ich weiß, dass sie daran arbeiten", sagte er und fügte hinzu: "Wenn es passiert, wäre ich so glücklich." Offenbar sind die Details streng geheim, denn Stanley scherzte weiter, dass er keine Informationen preisgeben könne, ohne "in den Schauspieler-Knast" zu geraten.

Der erste Film, der 2006 erschien und auf dem Roman von Lauren Weisberger basiert, brachte nicht nur Stanley, sondern auch Meryl Streep (75), Anne Hathaway (42) und Emily Blunt (41) großen Erfolg. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung gegeben. Emily äußerte sich Ende 2022 dazu und sprach von "Bewegungen" im Hintergrund: "Es gibt Gespräche, aber ich kann nichts bestätigen", verriet sie beim Red Sea International Film Festival. Für Stanley wäre es großartig, sollte er erneut mit dem Original-Cast zusammenarbeiten. Details zur Handlung oder zum Stand der Produktion wollte oder konnte er jedoch nicht preisgeben. Der erste Film, der über 293 Millionen Euro weltweit einspielte, gilt bis heute als Kultkomödie, die Einblicke in die schillernde und gnadenlose Welt der Mode gibt.

Für Stanley war die Arbeit am Originalfilm eine der besten Erfahrungen seiner Karriere, wie er verriet. Der Film brachte ihm 2006 eine noch größere Fangemeinde ein und katapultierte ihn endgültig in die Riege der gefragtesten Nebendarsteller Hollywoods. Im Film spielte er Nigel Kipling, einen weisen und humorvollen Fashionista, der die Hauptfigur Andrea Sachs, gespielt von Anne, mit Rat und Tat unterstützt. Privat hat der 62-Jährige schwere Zeiten hinter sich, unter anderem musste er den Verlust seiner ersten Ehefrau im Jahr 2009 verkraften, sie erlag ihrer Krebserkrankung. Heute ist er wieder verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie.

Getty Images Stanley Tucci, Meryl Streep, Adrian Grenier, Anne Hathaway, Emily Blunt und Daniel Sunjata

Getty Images Emily Blunt und Stanley Tucci

