Stanley Tucci nahm während Krebsbehandlung rund 16 Kilo ab

Stanley Tucci (62) erinnert sich an eine schwere Zeit zurück. Bei dem Schauspieler wurde 2018 Krebs diagnostiziert, erst im September 2021 hatte er seine Krankheit öffentlich gemacht. Der Hunger Games-Darsteller litt an einem großen Tumor am Zungengrund, der mithilfe einer Strahlen- und Chemotherapie inzwischen beseitigt wurde. Die Behandlung habe dem Filmstar körperlich sehr zugesetzt, wie Stanley jetzt in einem Interview verrät.

Im Gespräch mit "Sunday Today" schildert der 62-Jährige den zähen Heilungsprozess. "Zum Glück hatte [der Tumor] noch keine Metastasen gebildet, aber die Behandlungen waren brutal." Wie kräftezehrend das für ihn war, macht Stanley deutlich: "Ich habe rund 16 Kilo verloren und konnte nicht essen. Ich hatte sechs Monate lang eine Ernährungssonde, und alles schmeckte nach Du-weißt-schon-was und roch nach Du-weißt-schon-was."

Bereits vor zwei Jahren sprach er über seinen Kampf gegen den Krebs. In einem Interview mit "Good Morning America" verriet Stanley: "Ich konnte sechs Monate lang keine feste Nahrung zu mir nehmen [...] und meine Geschmacksknospen und Speicheldrüsen waren zerstört, ebenso wie das Innere meines Mundes."

