In Stanley Tuccis (61) engster Familie fließt eine Menge Hollywood-Blut! Der US-Amerikaner gehört in der Filmwelt seit Jahrzehnten zu den ganz Großen. In Streifen wie "The King's Man" oder auch der Hunger Games-Reihe war er zu sehen und wirkte auch als Produzent und Regisseur an zahlreichen Kassenschlagern mit. Doch damit ist der fünffache Papa nicht der einzige in seiner Familie: Stanleys Schwägerin ist ebenfalls ein Star in Hollywood!

Seit 2012 ist Stanley in zweiter Ehe verheiratet. Die Glückliche ist Felicity Blunt – die ist nicht nur Agentin für Literatur und Mutter von zwei Kindern, sondern zudem auch die ältere Schwester der preisgekrönten Schauspielerin Emily Blunt (39). Gemeinsam mit seiner Schwägerin stand der 61-Jährige 2006 auch für "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera – damals waren sie jedoch noch nicht verwandt.

Mit ihrem berühmten Schwager scheint sich Emily total gut zu verstehen. In einem Interview mit People schwärmte die Brünette noch im März von dem Mann ihrer Schwester: "Er ist so fröhlich, lacht schnell, liebt es, ausgelacht zu werden, ist charismatisch, warmherzig und energetisch!"

