Wegen Jack: Justin Bieber und Hailey wollen USA verlassen

Justin Bieber (31) und seine Frau Hailey Bieber (28) denken offenbar darüber nach, die USA zu verlassen, wie das Magazin OK! berichtet. Insider verrieten, dass das Paar nicht möchte, dass ihr Sohn Jack und eventuelle weitere Kinder in Los Angeles oder New York aufwachsen. Justin, der als Teenager nach Kalifornien zog, habe inzwischen eine andere Sicht auf das Leben in der Öffentlichkeit entwickelt und wünsche sich nun einen ruhigen Rückzugsort in Europa für seine Familie. "Justin möchte ein sicheres Zuhause schaffen, Hailey unterstützt ihn dabei", heißt es. Erste Überlegungen zielen darauf ab, dem Beispiel von Stars wie George Clooney (63) zu folgen, der mit seiner Familie in Italien fernab des Rampenlichts lebt.

Während Justin und Hailey offenbar Zukunftspläne schmieden, sorgt der Sänger derzeit für Schlagzeilen bezüglich angeblicher gesundheitlicher Probleme. Nachdem er kürzlich Bilder und Videos gepostet hatte, die ihn mit einem Bong zeigten, kamen in den sozialen Medien Spekulationen über möglichen Substanzmissbrauch auf. Hailey nahm ihren Mann daraufhin öffentlich in Schutz und konterte: "Die Menschen nehmen das, was sie hören, und malen sich ein Bild von dir. Meistens liegen sie damit falsch." Auch Justins Sprecher wies die Gerüchte entschieden zurück und bezeichnete sie als "erschöpfend und erbärmlich". Der Musiker selbst sprach die Vorwürfe bisher nicht direkt an, deutete aber in seinen Posts mehrfach an, dass die Gerüchte ihn belasten.

Hailey Bieber, die ihre Karriere vor allem als Model aufbaute, und Justin, inzwischen ein mehrfacher Grammy-Preisträger, heirateten 2018 und führen seitdem ein gemeinsames Leben im Rampenlicht. Privat schätzt das Paar jedoch Rückzugsmöglichkeiten, wie etwa ihre Zeit in ihrem Haus in Kanada. Während Hailey weiterhin für berufliche Projekte reisen möchte, scheint Justin inzwischen stärker den Wunsch nach Ruhe und einem Familienleben fernab von Hollywood-Trouble zu verfolgen. Ihr Sohn Jack, der das Familienglück komplettiert, soll nach den Vorstellungen des Paares behütet aufwachsen – möglichst dort, wo der Trubel der Promiwelt kaum zu spüren ist.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

