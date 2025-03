Justin und Hailey Bieber suchen Rückzugsort in Europa

Justin Bieber (31) und seine Ehefrau Hailey (28) planen angeblich, den Trubel in den USA hinter sich zu lassen und ein neues Leben in Europa zu beginnen. Eine Quelle aus der Luxusimmobilienbranche verriet The U.S. Sun, dass das Paar aktiv nach einer Villa in Spanien, Frankreich oder Griechenland sucht. Ziel sei es, der ständigen Aufmerksamkeit zu entkommen und ihren Alltag ruhiger zu gestalten. Zuletzt sorgten ihre seltenen gemeinsamen Auftritte für Gerüchte über eine Krise in ihrer Beziehung. Gleichzeitig äußerten Fans ihre Sorgen um Justins Gesundheitszustand.

Berichten zufolge legen die Biebers bei ihrer Haussuche besonderen Wert auf ein Grundstück mit viel Privatsphäre, Natur und einem angenehmen Klima, das ihrer kalifornischen Heimat nahekommt. Zu den möglichen Anwesen zählen Villen in Südeuropa, darunter luxuriöse Immobilien auf Mallorca, Ibiza, der griechischen Insel Mykonos und der französischen Riviera. Die Preise für die Objekte bewegen sich dabei zwischen 5,2 und 16,9 Millionen Euro. Unklar ist, ob das Paar dauerhaft umziehen will oder lediglich einen zeitweiligen Rückzugsort sucht, um dem ständigen Druck zu entfliehen.

Justin und Hailey, die seit 2018 verheiratet sind, gelten als eines der bekanntesten Paare der Promiwelt. Während Hailey als Model und Unternehmerin erfolgreich ist, bleibt Justin vor allem durch seine Musik im Gespräch. Doch der enorme Druck des Promi-Daseins scheint das Paar immer wieder zu belasten. In der Vergangenheit hatten die beiden bereits versucht, in Justins Heimat Kanada Fuß zu fassen, allerdings entschieden sie sich nach kurzer Zeit, zurück nach Kalifornien zu ziehen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

