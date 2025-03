Yungblud bestätigt: Lewis Capaldi arbeitet an neuer Musik

Lewis Capaldi (28) scheint nach einer schwierigen Phase neue Kraft geschöpft zu haben. Der "Someone You Loved"-Sänger hatte sich im Juni 2023 nach einem emotionalen Auftritt beim Glastonbury-Festival aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich besser um seine mentale und physische Gesundheit zu kümmern. Bei diesem Konzert kämpfte der 28-Jährige mit den Symptomen seines Tourette-Syndroms, was ihn schließlich zu der Entscheidung veranlasste, eine Pause einzulegen. Doch nun gibt es Grund zur Hoffnung für seine Fans. Sein enger Freund und Musiker-Kollege Yungblud (27) verriet im Interview mit The Sun, dass Lewis an neuer Musik arbeite und sich auf dem Weg der Besserung befinde. "Ich habe seine neuen Songs gehört, und sie klingen großartig", schwärmte Yungblud.

Schon während seiner Auszeit hielt Lewis seine Fans regelmäßig auf dem Laufenden. In einem emotionalen Social-Media-Post teilte er bereits zum Jahreswechsel 2023/2024 mit, dass sich sein Zustand merklich verbessert habe. Dennoch wolle er sich weiterhin zurückziehen, um sicherzustellen, dass er in Zukunft belastbar genug sei, seine Karriere wieder voll aufzunehmen. Yungblud, der ihn schon lange kennt, betonte in seinem Interview, wie wichtig ihre Freundschaft gerade in schwierigen Zeiten sei. "Er ist vielleicht der Einzige, der wirklich nachvollziehen kann, was ich durchmache, genauso wie ich ihn verstehe", sagte er. Neben der Arbeit an neuen Songs tauschten die beiden Künstler offenbar auch Tipps aus, etwa zur Interpretation von Balladen.

Lewis ist bekannt für seinen humorvollen, selbstironischen Umgang mit den Herausforderungen seines Lebens – darunter auch sein Tourette-Syndrom. Der schottische Musiker hatte in Interviews immer offen über die Erkrankung gesprochen, die durch unwillkürliche Bewegungen und Laute geprägt ist. Seine Auftritte, bei denen das Publikum oft aus vollem Herzen mitsingt, wurden in der Vergangenheit zu regelrechten Gemeinschaftserlebnissen. So auch in Glastonbury, als die Zuschauermenge den Song "Someone You Loved" für den sichtlich angeschlagenen Lewis weiterführte. Fans und Kollegen hoffen nun gleichermaßen, dass er bald wieder mit der Energie und der Leidenschaft auf die Bühne zurückkehrt, die ihn zu einem internationalen Star gemacht haben.

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

