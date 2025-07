Lewis Capaldi grübelt über mentalen Zustand während Pause

Lewis Capaldi (28) hat in einem Podcast mit dem US-Komiker Theo Von offen über seinen mentalen Zustand und eine schockierende Episode gesprochen, die zu einer längeren Pause führte. Der Sänger enthüllte am Dienstag im Rahmen von "This Past Weekend", dass er während eines Auftritts auf dem Glastonbury Festival im Jahr 2023 einen so schweren Moment erlebte, dass er seine Performance abbrechen musste. "Es war der Tiefpunkt meines Lebens und es war schrecklich", erinnerte sich der 28-Jährige und beschrieb die Erfahrung als einen Moment, der ihm klarmachte, dass er dringend Hilfe benötigte. "Ich muss versuchen, den Rest der Show zu überstehen, aber wenn ich von der Bühne komme, bin ich fertig." Das seien die Gedanken gewesen, die ihn da durchbrachten. Bereits zuvor war es bei einem Konzert in Chicago zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ihn eine Panikattacke schwer traf.

Nach diesen Erlebnissen nahm sich der Schotte Zeit, um an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Er suchte sich einen Therapeuten, änderte seine Medikamente und begann intensive wöchentliche Sitzungen. "Ich habe ja gesagt zu viel zu vielen Sachen", reflektierte er über die stressige Zeit. Diese Veränderung trug laut Lewis maßgeblich dazu bei, dass er in eine stabilere Verfassung kam. Der "Someone You Loved"-Sänger, der unter anderem mit dem Tourette-Syndrom lebt, beschreibt die schweren Erfahrungen letztlich sogar als Wendepunkt: "In gewisser Weise war das das Beste, was mir passieren konnte." Auch seine Medikamentenumstellung zog positive Effekte nach sich, die ihm neuen Lebensmut gaben.

Erst kürzlich hatte Lewis ein Comeback auf dem Glastonbury Festival – ein denkwürdiger Auftakt zu seiner Rückkehr in Anbetracht der Ereignisse. Mit einer neuen Single im Gepäck will der Musiker die Herzen seiner Fans erneut erobern. Die Zeit abseits der Bühne nutzte er nicht nur, um sich zu erholen, sondern offenbar auch zur kreativen Arbeit. Der schottische Singer-Songwriter mit der unvergleichlichen Stimme scheint nun zurück zu sein und bereit, wieder für seine Zuhörer da zu sein. Seine bevorstehende Tour durch Großbritannien und Irland ist ein weiterer Schritt, um das Publikum zu begeistern – und diesmal vielleicht unter besseren Bedingungen für ihn selbst.

Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger