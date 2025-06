Nach langer Pause: Lewis Capaldi kündigt Comeback-Tour an

Nach einer zweijährigen Auszeit kehrt Lewis Capaldi (28) in die Musikwelt zurück! Der Singer-Songwriter, bekannt für Hits wie "Someone You Loved", kündigte nach seinem Comeback-Auftritt auf dem Glastonbury Festival am vergangenen Wochenende nun seine UK- und Irland-Tour an, die im September starten wird. "Wird so langsam Zeit, dass ich wieder arbeite. Ich hoffe, wir sehen uns bei einer der Shows", schrieb der Schotte auf Instagram. Seine Tour umfasst insgesamt zehn Shows und führt ihn durch Großbritannien und Irland. Unter anderem wird er in London, Glasgow, Manchester und Dublin auftreten.

Bei seinen Konzerten erhält Lewis Unterstützung von den Künstlern Skye Newman und Aaron Rowe, die bereits solo beachtliche Erfolge feiern konnten. Skye, bekannt durch ihren Hit "Family Matters", begleitet den 28-Jährigen bei einigen Shows, während Aaron bei jedem Termin dabei sein wird. Tickets für die Tour sind ab nächster Woche erhältlich – ein Presale startet am 8. Juli und der allgemeine Verkauf am 10. Juli. Ob der Musiker noch weitere Konzerte in ganz Europa plant, lässt er nicht durchblicken.

Lewis hatte sich 2023 zurückgezogen, da er Probleme mit seinem Tourette-Syndrom und seiner mentalen Gesundheit hatte. Die Zeit ohne Live-Auftritte und Co. tat ihm sehr gut. "Ich habe mit einigen unglaublichen Fachleuten zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, mehr über das Tourette-Syndrom und Angstzustände zu lernen und besser damit umzugehen. Ich freue mich sehr, dass sich beides deutlich verbessert hat", berichtete er während seiner Pause im Netz. Nun scheint er sich genug erholt zu haben und freut sich voll und ganz auf seine angekündigten Shows.

Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

