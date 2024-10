Einjährige Pause: Lewis Capaldi plant offenbar sein Comeback

Der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi (28) scheint kurz vor einem musikalischen Comeback zu stehen. Bei einem Besuch in einem Pub in Londons Szeneviertel Soho wurde er von Freunden lachend und plaudernd angetroffen. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, enthüllte Lewis, dass er bereits an seinem dritten Album arbeite: "Er sagte, er wolle es nächstes Jahr herausbringen und war offensichtlich sehr aufgeregt." Ein Augenzeuge verriet begeistert: "Lewis war definitiv gut drauf und sah wirklich glücklich aus." Das dürfte für seine Fans ein Grund zur Freude sein.

Lewis legte im vergangenen Jahr eine Pause ein, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Nach seinem abgebrochenen Auftritt beim Glastonbury-Festival hatte er mitgeteilt: "Ich nehme mir eine Auszeit vom Touren für die absehbare Zukunft." In einem Statement erklärte Lewis weiter: "Mir wurde klar, dass ich mehr Zeit benötige, um meine mentale und physische Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich weiterhin alles tun kann, was ich liebe." Nun hat er offenbar wieder Freude an der Musik gefunden und arbeitet fleißig an neuen Songs. Bereits im Juni wurde er im Studio mit dem britischen Singer-Songwriter Dan D'Lion gesehen.

Lewis erlangte internationale Bekanntheit mit seinem Debütalbum "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" aus dem Jahr 2019, von dem Hits wie "Someone You Loved" und "Before You Go" stammen. Diese Lieder brachten ihn an die Spitze der Charts und machten ihn zu einem der gefragtesten Künstler seiner Generation. Sein zweites Album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" setzte diesen Erfolg fort und landete ebenfalls auf Platz eins. Der sympathische Schotte ist bekannt für seine eingängigen Melodien und seine humorvolle Art. Auf Social Media unterhält er regelmäßig mit witzigen Videos und Einblicken in sein Leben.

Getty Images Lewis Capaldi im November 2022

Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival im Juni 2023

