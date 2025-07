Emotionaler Abschied: Yungblud trauert um Ozzy Osbourne

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (✝76). Der legendäre Rockmusiker verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie in einem offiziellen Statement bestätigte. Besonders betroffen zeigt sich Sänger Yungblud (27), der nicht nur ein großer Bewunderer, sondern auch ein enger Freund des Black-Sabbath-Frontmanns war. Auf Instagram teilte er rührende Worte und Erinnerungen: "Ich hätte nicht gedacht, dass du so früh gehen würdest. Als wir uns das letzte Mal trafen, warst du so voller Leben." Begleitend postete er gemeinsame Fotos, die ihre Verbundenheit dokumentieren.

Yungblud und Ozzy hatten über die Jahre eine besondere Freundschaft aufgebaut. Der junge Musiker, der dem Alternative Rock zu neuem Glanz verhilft, sah in dem Black-Sabbath-Sänger nicht nur eine Inspiration, sondern auch eine Art Mentor. Die beiden Künstler teilten eine Leidenschaft für Musik, die keine Grenzen kennt, und Yungblud schätzte besonders Ozzys unermüdlichen Einsatz und seine Authentizität. Die Kette, die Yungblud immer um den Hals trägt, ist ein Symbol für diese Verbindung und ein Geschenk des Altmeisters. In dem emotionalen Post widmet er ihm nicht nur seinen Respekt, sondern auch sein zukünftiges Schaffen: "Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jeder einzelnen Note sein, die ich singe."

Ozzy war eine prägende Figur der Rockgeschichte und hinterlässt nicht nur Millionen von Fans, sondern auch eine liebende Familie. Er verstarb in ihrem Beisein, wie seine Angehörigen mitteilten. Mit seiner Frau Sharon Osbourne (72) und ihren gemeinsamen Kindern lebte der Musiker zuletzt abgeschieden, konnte jedoch noch vor wenigen Wochen ein letztes Mal in seiner Heimatstadt Birmingham die Bühne betreten. Sein Einfluss auf Generationen von Künstlern und seine Rolle als Pionier des Heavy Metal werden unvergessen bleiben. Besonders sein unverwechselbarer Stil und seine charismatische Bühnenpräsenz machen ihn zu einer Ikone, an die sich die Musikszene noch lange erinnern wird.

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

