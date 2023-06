"Alte-Männer-Sport" hilft Lewis Capaldi beim Entspannen

Abstand von all dem Trubel! Mit seiner außergewöhnlichen Stimme begeistert Lewis Capaldi (26) Fans weltweit. Bekannt wurde der Sänger durch seine Erfolgsballade "Someone You Loved". Doch lernt seine Community den Schotten auch als Mensch kennen, der offen über seine persönlichen Probleme redet. Zuletzt thematisierte er die Schattenseite seines Lebens in der Öffentlichkeit. Wie jetzt bekannt wird, bewältigt Lewis die Strapazen des Berühmtseins wohl mithilfe eines ganz bestimmten Sports.

Wie The Mirror berichtet, wurde der Sänger jetzt beim Golfspielen gesichtet. Erst kürzlich sagte er alle beruflichen Verpflichtungen ab und offenbarte, er müsse sich aktuell eine Auszeit nehmen. Laut des 26-Jährigen habe sein straffer Terminkalender seinen "geistigen und körperlichen Tribut" gefordert. Dabei machte ihn sein Musiker-Freund Niall Horan (29) ausgerechnet mit dem Sport vertraut, den Lewis zuvor nur als "Alte-Männer-Sport" bezeichnet hatte. Doch könne nun eben genau dieses Hobby etwas Ruhe in sein sonst turbulentes Leben bringen.

Erst Anfang des Monats entschuldigte sich Lewis auf Instagram bei seinen Fans und sagte: "Ich war seit Weihnachten nicht mehr richtig zu Hause und momentan fällt es mir schwer, alles in den Griff zu bekommen. Ich muss diese drei Wochen nutzen, um Lewis aus Glasgow zu sein und Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen."

Getty Images Lewis Capaldi während eines Auftritts

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023

